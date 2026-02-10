Российские штаты Америки. Чем уникальна сборная США по фигурному катанию

Четыре фигуриста с российскими корнями выступят за сборную США на Олимпиаде-2026

Соревнования мужчин-одиночников на Олимпиаде стартуют 10 февраля. Впервые в составе США все спортсмены имеют российские корни. Чем уникальна американская сборная по фигурному катанию — в материале «РБК Спорт»

Илья Малинин (Фото: Global Look Press)

Сборная США по фигурному катанию стала победителем командного турнира Олимпийских игр 2026 года. При этом, в сборной США по фигурному катанию возникла парадоксальная ситуация. Впервые все три места у мужчин-одиночников заняли фигуристы с российскими корнями.

Соревнования мужчин-одиночников пройдут на Олимпиаде 10 февраля (короткая программа) и 13 февраля (произвольная).

Илья Малинин

Илья Малинин (Фото: Global Look Press)

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин — сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана. Сам спортсмен родился в США. При этом, он свободно говорит на английском и русском языках.

Он является двукратным чемпионом мира (2024, 2025) и бронзовым призером турнира (2023), ему принадлежит мировой рекорд в произвольной программе.

В январе 2026-го он вновь получил баллы выше мирового рекорда, но результат не зафиксировали, поскольку он был достигнут не на турнире под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Максим Наумов

Максим Наумов (Фото: Global Look Press)

Максим Наумов родился в США. Его родители чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Они родились, жили, тренировались и получали чемпионские титулы в Ленинграде — Санкт-Петербурге, однако уехали в США после завершения карьеры. 30 января 2025 года родители Наумова находились на борту самолета, попавшего в авиакатастрофу в Вашингтоне.

24-летний Наумов — бронзовый призер чемпионата США 2026, трехкратный призер чемпионата США (2023, 2024, 2025), чемпион США среди юниоров 2020, бронзовый призер Чемпионата США среди юниоров 2018[4].

Эндрю Торгашев

Эндрю Торгашев (Фото: Global Look Press)

24-летний Эндрю Торгашев родился в штате Флорида (США). Он является сыном фигуристов Илоны Мельниченко и Артема Торгашева, которые выступали в танцах на льду и парном катании соответственно за СССР.

Торгашев является бронзовым призером Гран-при Франции (2024), серебряным (2025, 2026) и бронзовым (2023) призером чемпионата США. Он также свободно говорит на английском и русском языках.

Тренером Малинина и Торгашева является Рафаэль Арутюян. Специалист начал тренерскую карьеру в Ереване (1976-1985), затем переехал в Москву, а с 2000 года он работает в США. Самым известным учеником Арутюняна является американский спортсмен Нэйтан Чен, который первым в истории исполнил в одной программе четыре, пять и шесть четверных прыжков. Также Арутюнян в разное время тренировал Мишель Кван и Сашу Коэн.

Энтони Пономаренко

Энтони Пономаренко и Кристина Каррейра (Фото: Global Look Press)

В танцевальных дуэтах примет участие Энтони Пономаренко вместе с Кристиной Каррейра. Родители Пономаренко— советские/российские фигуристы и тренеры Марина Климова и Сергей Пономаренко, которые являются олимпийскими чемпионами 1992 года.

Пономаренко родился в США и всегда выступал под американским флагом. Он двукратный бронзовый призер чемпионата четырех континентов (2022, 2024), двукратный серебряный призер чемпионата США (2024, 2025), бронзовый призер чемпионата США 2023.