«Краснодар» победил ЦСКА и занял третье место на Зимнем кубке РПЛ
Лидер РПЛ «Краснодар» обыграл московский ЦСКА в матче за третье место на товарищеском Зимнем кубке в Абу-Даби.
Игра завершилась победой кубанского клуба со счетом 2:1.
У «Краснодара» дубль оформил Джон Кордоба (51-я и 70-я минуты), у ЦСКА отличился Рифат Жемалетдинов (67).
В финале турнира 11 февраля сыграют петербургский «Зенит» и двукратный обладатель трофея «Спартак».
Ранее в понедельник в матче за пятое место «Динамо» разгромно уступило «Ростову» со счетом 0:4.
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