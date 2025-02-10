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«Краснодар» победил ЦСКА и занял третье место на Зимнем кубке РПЛ

Дубль Кордобы принес «Краснодару» победу над ЦСКА и бронзу Зимнего кубка РПЛ
Матч в Абу-Даби закончился со счетом 2:1, у «Краснодара» дубль сделал Джон Кордоба
Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА
Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА

Лидер РПЛ «Краснодар» обыграл московский ЦСКА в матче за третье место на товарищеском Зимнем кубке в Абу-Даби.

Игра завершилась победой кубанского клуба со счетом 2:1.

У «Краснодара» дубль оформил Джон Кордоба (51-я и 70-я минуты), у ЦСКА отличился Рифат Жемалетдинов (67).

В финале турнира 11 февраля сыграют петербургский «Зенит» и двукратный обладатель трофея «Спартак».

Ранее в понедельник в матче за пятое место «Динамо» разгромно уступило «Ростову» со счетом 0:4.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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