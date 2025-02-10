Дубль Кордобы принес «Краснодару» победу над ЦСКА и бронзу Зимнего кубка РПЛ

«Краснодар» победил ЦСКА и занял третье место на Зимнем кубке РПЛ

Матч в Абу-Даби закончился со счетом 2:1, у «Краснодара» дубль сделал Джон Кордоба

Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА

Лидер РПЛ «Краснодар» обыграл московский ЦСКА в матче за третье место на товарищеском Зимнем кубке в Абу-Даби.

Игра завершилась победой кубанского клуба со счетом 2:1.

У «Краснодара» дубль оформил Джон Кордоба (51-я и 70-я минуты), у ЦСКА отличился Рифат Жемалетдинов (67).

В финале турнира 11 февраля сыграют петербургский «Зенит» и двукратный обладатель трофея «Спартак».

Ранее в понедельник в матче за пятое место «Динамо» разгромно уступило «Ростову» со счетом 0:4.