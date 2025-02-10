Молния убила четырех человек на женском футбольном матче в Колумбии
Четыре человека погибли и двое пострадали из-за удара молнии во время финала женского футбольного турнира в муниципалитете Кахибио на юго-западе Колумбии, пишет Noticias Caracol.
Во время матча, который прошел 9 февраля, началась гроза.
Большинство присутствовавших укрылись под навесом рядом с полем, а четыре погибшие женщины спрятались под деревом, в которое ударила молния.
Пострадавших с серьезными травмами отвезли сначала в местную больницу, а потом в столицу департамента Каука.
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