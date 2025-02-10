Касаткина разгромила соотечественницу на старте крупного турнира в Дохе
Первая ракетка России Дарья Касаткина разгромила Полину Кудерметову на старте турнира WTA 1000 в Дохе с призовым фондом более $3,6 млн.
Касаткина одержала победу со счетом 6:0, 6:0.
Кудерметова-младшая, занимающая 59-е место в мировом рейтинге, попала в основную сетку турнира как лаки-лузер.
В следующем матче Касаткина (12-я в рейтинге WTA) сыграет с Элиной Аванесян (48-я), которая в прошлом году сменила российское спортивное гражданство на армянское.
Соревнования категории WTA 1000 уступают в престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.
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