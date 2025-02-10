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Касаткина разгромила соотечественницу на старте крупного турнира в Дохе

Касаткина разгромила Кудерметову с двумя баранками на старте турнира в Дохе
Дарья Касаткина обыграла лаки-лузера Полину Кудерметову со счетом 6:0, 6:0 и вышла во второй круг «тысячника» в Дохе
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина (Фото: Graham Denholm / Getty Images)

Первая ракетка России Дарья Касаткина разгромила Полину Кудерметову на старте турнира WTA 1000 в Дохе с призовым фондом более $3,6 млн.

Касаткина одержала победу со счетом 6:0, 6:0.

Кудерметова-младшая, занимающая 59-е место в мировом рейтинге, попала в основную сетку турнира как лаки-лузер.

В следующем матче Касаткина (12-я в рейтинге WTA) сыграет с Элиной Аванесян (48-я), которая в прошлом году сменила российское спортивное гражданство на армянское.

Соревнования категории WTA 1000 уступают в престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.

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Анна Сатдинова
теннис Дарья Касаткина Полина Кудерметова
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