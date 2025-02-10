Экс-футболиста «Спартака» уволили из итальянского клуба спустя 1,5 месяца
Чемпион России в составе московского «Спартака» Сальваторе Боккетти освобожден от должности главного тренера «Монцы», которая занимает последнее место в чемпионате Италии. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Боккетти возглавил команду 23 декабря, подписав контракт до 2027 года.
«Монца» с тех пор проиграла шесть из семи матчей и на восемь очков отстает от 17-го места, дающего право остаться в топ-дивизионе.
Команду снова возглавил Алессандро Неста.
Боккетти играл в России за казанский «Рубин» (выиграл Кубок и Суперкубок России в 2012 году) и «Спартак» (победил в чемпионате и Суперкубке в 2017-м). С 2021-го работал тренером в системе «Вероны».
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