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Экс-футболиста «Спартака» уволили из итальянского клуба спустя 1,5 месяца

«Монца» уволила с поста тренера экс-игрока «Спартака» Боккетти спустя 1,5 месяца
Сальваторе Боккетти с конца декабря смог выиграть только один из семи матчей с «Монцей», которая решила вернуть прежнего тренера
Сальваторе Боккетти
Сальваторе Боккетти (Фото: Официальный сайт ФК «‎Монца» )

Чемпион России в составе московского «Спартака» Сальваторе Боккетти освобожден от должности главного тренера «Монцы», которая занимает последнее место в чемпионате Италии. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Боккетти возглавил команду 23 декабря, подписав контракт до 2027 года.

«Монца» с тех пор проиграла шесть из семи матчей и на восемь очков отстает от 17-го места, дающего право остаться в топ-дивизионе.

Команду снова возглавил Алессандро Неста.

Боккетти играл в России за казанский «Рубин» (выиграл Кубок и Суперкубок России в 2012 году) и «Спартак» (победил в чемпионате и Суперкубке в 2017-м). С 2021-го работал тренером в системе «Вероны».

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Анна Сатдинова
Футбол Серия А Сальваторе Боккетти ФК Спартак Москва
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