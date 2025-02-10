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Хоккеисты сборной Туркмении напали на соперников из Гонконга после матча

Хоккеисты сборной Туркмении напали на соперников из Гонконга после матча Азиады
Гонконг обыграл Туркменистан со счетом 5:1 и вышел в четвертьфинал Азиатских игр. Во время рукопожатий несколько игроков проигравшей команды напали на соперников, трое пострадали
Фото: Li Ziheng / XinHua / Global Look Press
Фото: Li Ziheng / XinHua / Global Look Press

Четырех игроков сборной Туркменистана по решению международной федерации (IIHF) отстранили за нападение на хоккеистов команды Гонконга после матча группового этапа зимних Азиатских игр в Харбине (Китай). Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета Гонконга.

Гонконг накануне обыграл Туркменистан со счетом 5:1 и возглавил группу С. Победители групп выходят в четвертьфинал турнира.

Во время послематчевых рукопожатий один из игроков сборной Туркмении ударил соперника, после чего началась драка, в которой три гонконгских хоккеиста получили незначительные травмы, одному из них позднее наложили швы на руку.

South China Morning Post среди участников драки со стороны туркменистанской команды называет Эркина Какабаева, Арслана Гелдимирадова и Бегенча Довлетмирадова.

Сборная Гонконга забросила 61 шайбу в трех матчах группового этапа, пропустив только две. В частности, гонконгцы обыграли Индию со счетом 30:0 и команду Макао со счетом 26:1.

В четвертьфинале Гонконг сыграет с Кыргызстаном, который забросил в общей сложности 49 шайб сборным Кувейта, Бахрейна и Сингапура.

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