Автора двух победных шайб «Ак Барса» признали лучшим игроком недели в КХЛ

КХЛ: Галимова из «Ак Барса» признали лучшим игроком недели за два победных гола

В число лучших игроков недели вошли форвард «Ак Барса» Галимов, вратарь «Торпедо» Кульбаков, защитник «Авангарда» Шарипзянов и молодой вратарь ЦСКА Гамзин

Артем Галимов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий казанского «Ак Барса» Артем Галимов, набравший шесть очков в двух матчах, стал лучшим игроком своего амплуа в КХЛ на прошлой неделе. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Галимов записал на свой счет хет-трик и передачу в игре с петербургским СКА (8:3) и гол и пас в матче с екатеринбургским «Автомобилистом» (4:1). В обеих встречах форвард забросил победные шайбы.

Лучшим защитником недели стал Дамир Шарипзянов из омского «Авангарда», у него дубль и передача в двух матчах.

Среди вратарей лауреатом стал Иван Кульбаков (нижегородское «Торпедо»), с которым нижегородцы обыграли по буллитам подмосковный «Витязь» и московский «Спартак».

Еще один голкипер, 21-летний Дмитрий Гамзин из столичного ЦСКА, признан лучшим новичком — с ним армейцы победили по буллитам «Авангард» (2:1) и уступили с минимальным отрывом череповецкой «Северстали» (3:4).