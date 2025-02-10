Автора двух победных шайб «Ак Барса» признали лучшим игроком недели в КХЛ
Нападающий казанского «Ак Барса» Артем Галимов, набравший шесть очков в двух матчах, стал лучшим игроком своего амплуа в КХЛ на прошлой неделе. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Галимов записал на свой счет хет-трик и передачу в игре с петербургским СКА (8:3) и гол и пас в матче с екатеринбургским «Автомобилистом» (4:1). В обеих встречах форвард забросил победные шайбы.
Лучшим защитником недели стал Дамир Шарипзянов из омского «Авангарда», у него дубль и передача в двух матчах.
Среди вратарей лауреатом стал Иван Кульбаков (нижегородское «Торпедо»), с которым нижегородцы обыграли по буллитам подмосковный «Витязь» и московский «Спартак».
Еще один голкипер, 21-летний Дмитрий Гамзин из столичного ЦСКА, признан лучшим новичком — с ним армейцы победили по буллитам «Авангард» (2:1) и уступили с минимальным отрывом череповецкой «Северстали» (3:4).
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