Танец Серены Уильямс и удивление Тейлор Свифт. Чем запомнился Супербоул
Супербоул 2025 года прошел в ночь на 10 февраля в Новом Орлеане. В финале турнира встретились «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглс», которые участвовали в Супербоуле в 2023 году в Аризоне.
Национальная футбольная лига (NFL, ведущая североамериканская лига по американскому футболу) считается самым популярным спортивным турниром в США. Ведущие телеканалы ставят матчи NFL в прайм-тайм и собирают рекордную аудиторию.
Матч в восьмой раз в истории принимала арена Superdome, которая вмещает более 70 тыс. зрителей.
За игрой наблюдал президент США Дональд Трамп с членами семьи. Матч посетили многие звезды, среди которых актеры Леонардо Ди Каприо и Кевин Костнер, рэпер Джей Зи, актриса Эмма Робертс. Среди спортсменов игру посетили Лионель Месси со своими одноклубниками по «Интер Майами» Жорди Альбой, Луисом Суаресом и Серхи Бускетсом.
Открыла Супербоул-2025 Леди Гага, исполнив трибьют Hold My Hand в память о жертвах террористических атак. Также перед матчем звезда R&B Ледиси спела Lift Every Voice and Sing.
Во многом на популярности Супербуола в последние годы сказались отношения популярной певицы Тейлор Свифт с игроком «Канзас-Сити» Тревисом Келси. Во время игры ее показали на экране стадиона, однако болельщики освистали певицу. Свифт покосилась в камеру и улыбнулась, выглядев удивленной.
Реакцию болельщиков связывают с тем, что до отношений с Келси Свифт носила форму «Иглз» и фанаты считают ее «предательницей». Трамп заявил, что Свифт стала единственной, «у кого была более тяжелая ночь, чем у «Канзас-Сити Чифс».
«Чифс», которые считались фаворитами, к перерыву уступали со счетом 0:24. Этот разрыв стал самым большим в истории Супербоула с 1989 года.
Большую долю успеха Супербоулу приносит Halftime Show с участием суперзвезд шоу-бизнеса. В этом году в шоу выступил американский рэп-исполнитель Кендрик Ламар. Также в шоу выступили певица SZA и Сэмюэл Л. Джексон, который напомнил о своей роли Стивена в фильме «Джанго освобожденный».
Кроме того, легендарная теннисистка Серена Уильямс во время дисс-трека на Дрейка, с которым долгое время встречалась, исполнила танец сrip walk.
В итоге матч завершился со счетом 40:22 в пользу «Иглз». «Канзас-Сити» не смог стать первым клубом, выигравшим трофей в третий раз подряд.
«Филадельфия» взяла реванш у «Канзас-Сити» за проигрыш в Супербоуле в 2023 году (35:38).
Игроки «Филадельфия Иглз» Эй Джей Браун и Девонта Смит отпраздновали победу с главным тренером команды Ником Сирианни после победы, обливая его «Гаторейдом».
Для «Филадельфии» это вторая победа в Супербоуле.
«Иглз» выиграли первый Супербоул за восемь лет.
Квотербек «Филадельфии» Джейлен Хертс стал MVP Супербоула-2025. У него два тачдауна и 221 набранный ярд в матче.
Игрок «Канзас-Сити» Патрик Махоумс сделал шесть сэков и два перехвата. Он допустил два сэка и перехват в одном из розыгрышей во второй четверти — ошибки привели к тачдауну от «Филадельфии». Стоит отметить, что шесть сэков в одной игре — это худший результат в карьере Махоумса.
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