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Танец Серены Уильямс и удивление Тейлор Свифт. Чем запомнился Супербоул

Главные кадры Супербоула 2025 года
«Филадельфия Иглз» обыграла «Канзас-Сити Чифс» в решающем матче НФЛ. На игре присутствовало множество звезд. Как прошел Супербоул 2025 года — в фоторепортаже «РБК Спорт»
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Супербоул 2025 года прошел в ночь на 10 февраля в Новом Орлеане. В финале турнира встретились «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглс», которые участвовали в Супербоуле в 2023 году в Аризоне.

Общий вид поля&nbsp;перед игрой
Общий вид поля перед игрой
(Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Национальная футбольная лига (NFL, ведущая североамериканская лига по американскому футболу) считается самым популярным спортивным турниром в США. Ведущие телеканалы ставят матчи NFL в прайм-тайм и собирают рекордную аудиторию.

Знаменосцы &laquo;Канзас-Сити Чифс&raquo; выбегают на поле перед игрой
Знаменосцы «Канзас-Сити Чифс» выбегают на поле перед игрой
(Фото: Mike Segar / Reuters)

Матч в восьмой раз в истории принимала арена Superdome, которая вмещает более 70 тыс. зрителей.

Маскот &laquo;Филадельфия&nbsp;Иглз&raquo; выбегает на поле перед игрой
Маскот «Филадельфия Иглз» выбегает на поле перед игрой
(Фото: Mike Segar / Reuters)

За игрой наблюдал президент США Дональд Трамп с членами семьи. Матч посетили многие звезды, среди которых актеры Леонардо Ди Каприо и Кевин Костнер, рэпер Джей Зи, актриса Эмма Робертс. Среди спортсменов игру посетили Лионель Месси со своими одноклубниками по «Интер Майами» Жорди Альбой, Луисом Суаресом и Серхи Бускетсом.

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
(Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Открыла Супербоул-2025 Леди Гага, исполнив трибьют Hold My Hand в память о жертвах террористических атак. Также перед матчем звезда R&B Ледиси спела Lift Every Voice and Sing.

Ледиси исполняет Lift Every Voice and Sing&nbsp;перед игрой
Ледиси исполняет Lift Every Voice and Sing перед игрой
(Фото: Mike Segar / Reuters)

Во многом на популярности Супербуола в последние годы сказались отношения популярной певицы Тейлор Свифт с игроком «Канзас-Сити» Тревисом Келси. Во время игры ее показали на экране стадиона, однако болельщики освистали певицу. Свифт покосилась в камеру и улыбнулась, выглядев удивленной.

Реакцию болельщиков связывают с тем, что до отношений с Келси Свифт носила форму «Иглз» и фанаты считают ее «предательницей». Трамп заявил, что Свифт стала единственной, «у кого была более тяжелая ночь, чем у «Канзас-Сити Чифс».

Певица Тейлор Свифт на трибунах во время игры
Певица Тейлор Свифт на трибунах во время игры
(Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

«Чифс», которые считались фаворитами, к перерыву уступали со счетом 0:24. Этот разрыв стал самым большим в истории Супербоула с 1989 года.

Фото: Mike Segar / Reuters
Фото: Mike Segar / Reuters

Большую долю успеха Супербоулу приносит Halftime Show с участием суперзвезд шоу-бизнеса. В этом году в шоу выступил американский рэп-исполнитель Кендрик Ламар. Также в шоу выступили певица SZA и Сэмюэл Л. Джексон, который напомнил о своей роли Стивена в фильме «Джанго освобожденный».

Кроме того, легендарная теннисистка Серена Уильямс во время дисс-трека на Дрейка, с которым долгое время встречалась, исполнила танец сrip walk.

Кендрик Ламар выступает во время шоу в перерыве
Кендрик Ламар выступает во время шоу в перерыве
(Фото: Mike Segar / Reuters)

В итоге матч завершился со счетом 40:22 в пользу «Иглз». «Канзас-Сити» не смог стать первым клубом, выигравшим трофей в третий раз подряд.

Девонте&nbsp;Смит из &laquo;Филадельфия Иглз&raquo; забивает тачдаун
Девонте Смит из «Филадельфия Иглз» забивает тачдаун
(Фото: Mike Segar / Reuters)

«Филадельфия» взяла реванш у «Канзас-Сити» за проигрыш в Супербоуле в 2023 году (35:38).

Чирлидеры &laquo;Иглз&raquo; во время игры
Чирлидеры «Иглз» во время игры
(Фото: Mike Segar / Reuters)

Игроки «Филадельфия Иглз» Эй Джей Браун и Девонта Смит отпраздновали победу с главным тренером команды Ником Сирианни после победы, обливая его «Гаторейдом».

Фото: Mike Segar / Reuters
Фото: Mike Segar / Reuters

Для «Филадельфии» это вторая победа в Супербоуле.

Игроки команды Филадельфия Иглз Джеремайя Троттер-младший и Джонни Уилсон делают ангелов из конфетти, празднуя победу в Суперкубке LIX
Игроки команды Филадельфия Иглз Джеремайя Троттер-младший и Джонни Уилсон делают ангелов из конфетти, празднуя победу в Суперкубке LIX
(Фото: Brian Snyder / Reuters)

«Иглз» выиграли первый Супербоул за восемь лет.

Джейк Эллиотт из &laquo;Филадельфии Иглз&raquo; празднует победу со своим сыном Бо в Суперкубке LIX
Джейк Эллиотт из «Филадельфии Иглз» празднует победу со своим сыном Бо в Суперкубке LIX
(Фото: Mike Segar / Reuters)

Квотербек «Филадельфии» Джейлен Хертс стал MVP Супербоула-2025. У него два тачдауна и 221 набранный ярд в матче.

Игрок&nbsp;&laquo;Иглз&raquo;&nbsp;Джален Хертс и главный тренер Ник Сирианни празднуют победу в Суперкубке&nbsp;с трофеем Винса Ломбарди, который вручается победителю
Игрок «Иглз» Джален Хертс и главный тренер Ник Сирианни празднуют победу в Суперкубке с трофеем Винса Ломбарди, который вручается победителю
(Фото: Mike Segar / Reuters)

Игрок «Канзас-Сити» Патрик Махоумс сделал шесть сэков и два перехвата. Он допустил два сэка и перехват в одном из розыгрышей во второй четверти — ошибки привели к тачдауну от «Филадельфии». Стоит отметить, что шесть сэков в одной игре — это худший результат в карьере Махоумса.

Игрок &laquo;Иглз&raquo; Джален Хертс и игрок &laquo;Чифс&raquo; Патрик Махоумс пожимают руки&nbsp;после игры
Игрок «Иглз» Джален Хертс и игрок «Чифс» Патрик Махоумс пожимают руки после игры
(Фото: Mike Segar / Reuters)

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