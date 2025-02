Танец Серены Уильямс и удивление Тейлор Свифт. Чем запомнился Супербоул

«Филадельфия Иглз» обыграла «Канзас-Сити Чифс» в решающем матче НФЛ. На игре присутствовало множество звезд. Как прошел Супербоул 2025 года — в фоторепортаже «РБК Спорт»

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Супербоул 2025 года прошел в ночь на 10 февраля в Новом Орлеане. В финале турнира встретились «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглс», которые участвовали в Супербоуле в 2023 году в Аризоне.

Общий вид поля перед игрой (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Национальная футбольная лига (NFL, ведущая североамериканская лига по американскому футболу) считается самым популярным спортивным турниром в США. Ведущие телеканалы ставят матчи NFL в прайм-тайм и собирают рекордную аудиторию.

Знаменосцы «Канзас-Сити Чифс» выбегают на поле перед игрой (Фото: Mike Segar / Reuters)

Матч в восьмой раз в истории принимала арена Superdome, которая вмещает более 70 тыс. зрителей.

Маскот «Филадельфия Иглз» выбегает на поле перед игрой (Фото: Mike Segar / Reuters)

За игрой наблюдал президент США Дональд Трамп с членами семьи. Матч посетили многие звезды, среди которых актеры Леонардо Ди Каприо и Кевин Костнер, рэпер Джей Зи, актриса Эмма Робертс. Среди спортсменов игру посетили Лионель Месси со своими одноклубниками по «Интер Майами» Жорди Альбой, Луисом Суаресом и Серхи Бускетсом.

Президент США Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Открыла Супербоул-2025 Леди Гага, исполнив трибьют Hold My Hand в память о жертвах террористических атак. Также перед матчем звезда R&B Ледиси спела Lift Every Voice and Sing.

Ледиси исполняет Lift Every Voice and Sing перед игрой (Фото: Mike Segar / Reuters)

Во многом на популярности Супербуола в последние годы сказались отношения популярной певицы Тейлор Свифт с игроком «Канзас-Сити» Тревисом Келси. Во время игры ее показали на экране стадиона, однако болельщики освистали певицу. Свифт покосилась в камеру и улыбнулась, выглядев удивленной.

Реакцию болельщиков связывают с тем, что до отношений с Келси Свифт носила форму «Иглз» и фанаты считают ее «предательницей». Трамп заявил, что Свифт стала единственной, «у кого была более тяжелая ночь, чем у «Канзас-Сити Чифс».

Певица Тейлор Свифт на трибунах во время игры (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

«Чифс», которые считались фаворитами, к перерыву уступали со счетом 0:24. Этот разрыв стал самым большим в истории Супербоула с 1989 года.

Фото: Mike Segar / Reuters

Большую долю успеха Супербоулу приносит Halftime Show с участием суперзвезд шоу-бизнеса. В этом году в шоу выступил американский рэп-исполнитель Кендрик Ламар. Также в шоу выступили певица SZA и Сэмюэл Л. Джексон, который напомнил о своей роли Стивена в фильме «Джанго освобожденный».

Кроме того, легендарная теннисистка Серена Уильямс во время дисс-трека на Дрейка, с которым долгое время встречалась, исполнила танец сrip walk.

Кендрик Ламар выступает во время шоу в перерыве (Фото: Mike Segar / Reuters)

В итоге матч завершился со счетом 40:22 в пользу «Иглз». «Канзас-Сити» не смог стать первым клубом, выигравшим трофей в третий раз подряд.

Девонте Смит из «Филадельфия Иглз» забивает тачдаун (Фото: Mike Segar / Reuters)

«Филадельфия» взяла реванш у «Канзас-Сити» за проигрыш в Супербоуле в 2023 году (35:38).

Чирлидеры «Иглз» во время игры (Фото: Mike Segar / Reuters)

Игроки «Филадельфия Иглз» Эй Джей Браун и Девонта Смит отпраздновали победу с главным тренером команды Ником Сирианни после победы, обливая его «Гаторейдом».

Фото: Mike Segar / Reuters

Для «Филадельфии» это вторая победа в Супербоуле.

Игроки команды Филадельфия Иглз Джеремайя Троттер-младший и Джонни Уилсон делают ангелов из конфетти, празднуя победу в Суперкубке LIX (Фото: Brian Snyder / Reuters)

«Иглз» выиграли первый Супербоул за восемь лет.

Джейк Эллиотт из «Филадельфии Иглз» празднует победу со своим сыном Бо в Суперкубке LIX (Фото: Mike Segar / Reuters)

Квотербек «Филадельфии» Джейлен Хертс стал MVP Супербоула-2025. У него два тачдауна и 221 набранный ярд в матче.

Игрок «Иглз» Джален Хертс и главный тренер Ник Сирианни празднуют победу в Суперкубке с трофеем Винса Ломбарди, который вручается победителю (Фото: Mike Segar / Reuters)

Игрок «Канзас-Сити» Патрик Махоумс сделал шесть сэков и два перехвата. Он допустил два сэка и перехват в одном из розыгрышей во второй четверти — ошибки привели к тачдауну от «Филадельфии». Стоит отметить, что шесть сэков в одной игре — это худший результат в карьере Махоумса.