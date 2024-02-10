Футболист «Амкала» скончался в возрасте 31 года от рака крови
Защитник медиафутбольной команды «Амкал» Никита Куриленко скончался в возрасте 31 года. Об этом сообщается в его телеграм-канале.
В марте прошлого года у блогера, на YouTube-канал которого подписаны более 670 тыс. человек, диагностировали острый миелоидный лейкоз.
Футболист прошел лечение, а в январе сообщил, что у него случился рецидив. Тогда Куриленко рассказал, что ему снова требуется пересадка костного мозга, но в этот раз вероятность успеха «куда ниже».
«Не представляем, как это возможно… Пусть земля будет пухом тебе, родной! Ты навсегда в наших сердцах», — говорится в сообщении «Амкала».
Куриленко выступал за «Амкал» с 2018 года.
«Амкал» является одним из самых успешных медийных футбольных клубов. Команда дважды играла в Кубке России. В сезоне 2022/23 дошла до 1/64 финала, в нынешнем — до 1/128 финала.
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