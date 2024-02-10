Футболист «Амкала» Никита Куриленко скончался в возрасте 31 года от рака крови

Футболист «Амкала» скончался в возрасте 31 года от рака крови

Никите Куриленко (Финито) впервые диагностировали острый миелоидный лейкоз в марте прошлого года. В январе футболист сообщил, что у него случился рецидив

Никита Куриленко (Фото: ФК «Амкал»)

Защитник медиафутбольной команды «Амкал» Никита Куриленко скончался в возрасте 31 года. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

В марте прошлого года у блогера, на YouTube-канал которого подписаны более 670 тыс. человек, диагностировали острый миелоидный лейкоз.

Футболист прошел лечение, а в январе сообщил, что у него случился рецидив. Тогда Куриленко рассказал, что ему снова требуется пересадка костного мозга, но в этот раз вероятность успеха «куда ниже».

«Не представляем, как это возможно… Пусть земля будет пухом тебе, родной! Ты навсегда в наших сердцах», — говорится в сообщении «Амкала».

Куриленко выступал за «Амкал» с 2018 года.

«Амкал» является одним из самых успешных медийных футбольных клубов. Команда дважды играла в Кубке России. В сезоне 2022/23 дошла до 1/64 финала, в нынешнем — до 1/128 финала.