Кожевников назвал некорректным сравнение его рекорда и Голдобина

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин забросил шайбу в матче против «Барыса» и установил клубный рекорд. Александр Кожевников, которому ранее принадлежало это достижение, назвал сравнение рекордов некорректным

Александр Кожевников (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «РБК Спорт» заявил, что некорректно сравнивать его рекорд результативности за один сезон и достижение форварда «Спартака» Николая Голдобина из-за разного количества матчей.

Голдобин 10 февраля забросил шайбу в матче против «Барыса» и установил клубный рекорд, набрав 72 (35+37) очка в сезоне. Предыдущий рекорд принадлежал Кожевникову, который в сезоне 1981/82 в чемпионате СССР набрал 71 (43+28) очко.

«Поздравляю Николая с таким достижением. Это лучший сезон в его карьере. Дай бог, чтобы так и продолжалось. Просто статистика сравнения наших результатов некорректна: они играют 78 игр в сезоне, у нас было 44 — разница в количестве игр большая. А так он молодец», — сказал Кожевников.

Кожевников выразил надежду, что в плей-офф Голдобин продолжит хорошо выступать за команду. «У Голдобина есть хорошие партнеры по команде, которые ему сейчас помогают. Расслабился, забивает. Ждем от него таких же результатов в плей-офф. Тем более играют не личности, а команда. Приятно, что «Спартак» наверху и держит марку», — добавил он.

Московский «Спартак» обыграл казахстанский «Барыс» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей шайбы забросили Александр Пашин (9-я минута), Максим Цыплаков (15), Ансель Галимов (23) и Николай Голдобин (46). У проигравших отличился Кирилл Савицкий (26).

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 82 очка в 62 матчах. В следующем матче «Спартак» 12 февраля в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом».