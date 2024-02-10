Капризов забросил победную шайбу в матче НХЛ и установил клубный рекорд

Российский форвард в матче с «Питтсбургом» забросил 20-ю шайбу в сезоне НХЛ. Капризов достиг этой отметки в четвертом сезоне подряд, что является лучшим результатом в истории «Миннесоты»

Кирилл Капризов (Фото: Sam Navarro / USA TODAY Sports / Reuters)

«Миннесота Уайлд» обыграла «Питтсбург Пингвинз» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Мэтт Болди (13-я минута), Юнас Бродин (27) и Кирилл Капризов (50). У проигравших отличились Райлли Смит (23) и Сидни Кросби (42).

На счету Капризова также результативная передача. Всего в нынешнем сезоне российский форвард набрал 47 (20+27) очков в 44 матчах. Капризов достиг отметки в 20 голов в четвертом сезоне подряд, что является рекордом в истории «Миннесоты».

Также результативной передачей отметился российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. На счету 37-летнего нападающего 41 (16+25) очков в нынешнем сезоне.

Кросби забросил свою 578-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Он обошел по этому показателю Марка Рекки и вышел на 21-е место в истории лиги. Впередил Яри Курри (601). У российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина 833 гола, по этому показателю он уступает только Уэйну Гретцки (894).