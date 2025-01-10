Один из самых молодых авторов гола в Белоруссии перешел в «Локомотив»
«Локомотив» подписал соглашение с 18-летним белорусским нападающим Русланом Мялковским. Об этом сообщается на сайте московского клуба.
Соглашение будет действовать до 30 июня 2028 года.
В 2022 году футболист молодежной сборной Белоруссии выступал за дзержинский «Арсенал». Мялковский стал одним из самых молодых авторов гола в высшей лиге Белоруссии, забив в возрасте 16 лет и 183 дней (четвертый показатель в истории турнира).
За три сезона в составе «Арсенала» Мялковский провел 55 матчей, в которых забил пять мячей и сделал три голевые передачи.
После подписания контракта с «Локомотивом» Мялковский вернется в «Арсенал», где будет выступать на правах аренды.
«Локомотив» ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на пятом месте, набрав 35 очков в 18 турах.
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