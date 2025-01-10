UCI будет наказывать велогонщиков за празднование во время финиша

Различные штрафы теперь грозят спортсменам, которые во время группового финиша в гонках на шоссе будут вскидывать руки, увидев победу своих товарищей по команде, что может мешать другим спортсменам

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Международный союз велосипедистов (UCI) будет наказывать гонщиков, которые будут праздновать победу своих товарищей по команде во время спринтерских финишей на соревнованиях на шоссе. Это предусмотрено в правилах UCI на следующий сезон, сообщает Outside Magazine.

В обновленных правилах предусмотрены штрафы для тех, кто «замедляется во время спринта и подвергает опасности других гонщиков». Спортсменам может быть назначен штраф в размере от 100 до 500 швейцарских франков (от $110 до $550), их могут лишить завоеванных позиций в соревнованиях или вычесть очки в классификации многодневных гонок.

В правилах говорится, что «сознательное нахождение в ряду других гонщиков, празднование в группе, разговор по радио или снятие рук с руля на финише» являются наказуемыми действиями.

В прошлом сезоне UCI оштрафовал Эдварда Планкарта (Alpecin-Deceuninck) на 200 швейцарских франков по итогам 17-го этапа «Вуэльты» за то, что бельгиец во время финиша вскинул руки вверх, увидев, как его товарищ по команде Кэйден Гровс одержал победу. Как считалось, замедление и неверная траектория Планкарта тогда помешали разогнавшемуся Виктору Кампенартсу (Lotto Soudal).