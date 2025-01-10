UCI будет наказывать велогонщиков за празднование во время финиша
Международный союз велосипедистов (UCI) будет наказывать гонщиков, которые будут праздновать победу своих товарищей по команде во время спринтерских финишей на соревнованиях на шоссе. Это предусмотрено в правилах UCI на следующий сезон, сообщает Outside Magazine.
В обновленных правилах предусмотрены штрафы для тех, кто «замедляется во время спринта и подвергает опасности других гонщиков». Спортсменам может быть назначен штраф в размере от 100 до 500 швейцарских франков (от $110 до $550), их могут лишить завоеванных позиций в соревнованиях или вычесть очки в классификации многодневных гонок.
В правилах говорится, что «сознательное нахождение в ряду других гонщиков, празднование в группе, разговор по радио или снятие рук с руля на финише» являются наказуемыми действиями.
В прошлом сезоне UCI оштрафовал Эдварда Планкарта (Alpecin-Deceuninck) на 200 швейцарских франков по итогам 17-го этапа «Вуэльты» за то, что бельгиец во время финиша вскинул руки вверх, увидев, как его товарищ по команде Кэйден Гровс одержал победу. Как считалось, замедление и неверная траектория Планкарта тогда помешали разогнавшемуся Виктору Кампенартсу (Lotto Soudal).
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