«Торпедо» объявило о переходе лучшего бомбардира Первой лиги Юшина из «Родины»

Нападающий Александр Юшин перешел в «Торпедо» из московской «Родины». В первой части сезона он забил восемь голов

Фото: torpedo.ru

Нападающий Александр Юшин перешел в «Торпедо». Об этом сообщается на сайте московского клуба Первой лиги.

29-летний футболист ранее играл за московскую «Родину». Он является лучшим бомбардиром первой части этого сезона в Первой лиге — восемь голов и две результативные передачи в 19 матчах.

Ранее Юшин играл за «Улисс» (Армения), «Белшину», «Металлург» (Москва), ФШМ, «Калугу», «Химик» (Новомосковск), «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Урал» (Екатеринбург).

«Торпедо» ушло на зимний перерыв в Первой лиге на втором месте в турнирной таблице, набрав 43 очка в 21 матче. Лидирует «Балтика» (45), «Родина» расположилась на 12-й строчке (24).