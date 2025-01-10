Российский голкипер получил в австрийском клубе прозвище Путин

Экипировщик австрийского «Штурма» Шимо Марич, который работает в команде 32 года, дал Даниилу Худякову такое прозвище из-за национальности. Ранее в команде играл «Эрдоган»

Даниил Худяков (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Российский вратарь «Штурма» Даниил Худяков получил прозвище Путин от экипировщика австрийского клуба Шимо Марича. Об этом экипировщик, который работает в команде уже 32 года, рассказал Kleine Zeitung.

Марич дает прозвища всем футболистам «Штурма». 21-летний Худяков получил свое из-за национальности.

«Шутки всегда уместны, такие прозвища не имеют никакого плохого смысла», — сказал Марич.

Например, турецкий форвард Эренджан Ярдымджы, который в первой части сезона играл в «Штурме» на правах аренды, носил прозвище Эрдоган.

Худяков перешел в «Штурм» прошлым летом, подписав контракт до 2028 года. Ранее он выступал за московский «Локомотив», воспитанником которого является.

За «Штурм» Худяков успел провести четыре матча, в том числе два в Лиге чемпионов.