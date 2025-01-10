Российский голкипер получил в австрийском клубе прозвище Путин
Российский вратарь «Штурма» Даниил Худяков получил прозвище Путин от экипировщика австрийского клуба Шимо Марича. Об этом экипировщик, который работает в команде уже 32 года, рассказал Kleine Zeitung.
Марич дает прозвища всем футболистам «Штурма». 21-летний Худяков получил свое из-за национальности.
«Шутки всегда уместны, такие прозвища не имеют никакого плохого смысла», — сказал Марич.
Например, турецкий форвард Эренджан Ярдымджы, который в первой части сезона играл в «Штурме» на правах аренды, носил прозвище Эрдоган.
Худяков перешел в «Штурм» прошлым летом, подписав контракт до 2028 года. Ранее он выступал за московский «Локомотив», воспитанником которого является.
За «Штурм» Худяков успел провести четыре матча, в том числе два в Лиге чемпионов.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
FT узнала, что ЕС боится отмены Трампом санкций против России
В Москве в 2025 году построят четыре станции метро
Момент нападения подростка на школу в Курске. Видео
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
«Ростелеком» поднял цены на домашний интернет
Инвесторы вложили в фонды денежного рынка рекордные сумму
Каким будет 2025 год для российского виноделия
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году
Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов