 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Российский голкипер получил в австрийском клубе прозвище Путин

Российский голкипер Худяков получил в австрийском «Штурме» прозвище Путин
Экипировщик австрийского «Штурма» Шимо Марич, который работает в команде 32 года, дал Даниилу Худякову такое прозвище из-за национальности. Ранее в команде играл «Эрдоган»
Даниил Худяков
Даниил Худяков (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Российский вратарь «Штурма» Даниил Худяков получил прозвище Путин от экипировщика австрийского клуба Шимо Марича. Об этом экипировщик, который работает в команде уже 32 года, рассказал Kleine Zeitung.

Марич дает прозвища всем футболистам «Штурма». 21-летний Худяков получил свое из-за национальности.

«Шутки всегда уместны, такие прозвища не имеют никакого плохого смысла», — сказал Марич.

Например, турецкий форвард Эренджан Ярдымджы, который в первой части сезона играл в «Штурме» на правах аренды, носил прозвище Эрдоган.

Худяков перешел в «Штурм» прошлым летом, подписав контракт до 2028 года. Ранее он выступал за московский «Локомотив», воспитанником которого является.

За «Штурм» Худяков успел провести четыре матча, в том числе два в Лиге чемпионов.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

FT узнала, что ЕС боится отмены Трампом санкций против России

В Москве в 2025 году построят четыре станции метро

Момент нападения подростка на школу в Курске. Видео

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

«Ростелеком» поднял цены на домашний интернет

Инвесторы вложили в фонды денежного рынка рекордные сумму

Каким будет 2025 год для российского виноделия

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году

Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Австрия Даниил Худяков
Материалы по теме
Российский вратарь принес клубу из Австрии первую за 24 года победу в ЛЧ
Спорт
Футболист сборной Австрии получил перелом черепа после нападения в Вене
Спорт
Как изменились в цене российские футболисты за 2024 год
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 105,09 (—) Инвестиции, 09 янв, 18:07 Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 102,29 (—) Инвестиции, 09 янв, 18:07
«Торпедо» объявило о переходе лучшего бомбардира Первой лигиСпорт, 13:59
В Калифорнии обучили собак искать вирусы лозы и жучков на виноградникахВино, 13:59
Минобороны сообщило об уничтожении восьми ракет ATACMS за неделюПолитика, 13:49
Tesla представила обновленный Model Y. Есть сходство с CybertruckАвто, 13:47
Кремль заявил о готовности к очередной партии санкций до ухода БайденаПолитика, 13:46
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 13:44
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 13:44
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Думе опровергли доступ к игровым сервисам только по «Госуслугам»Технологии и медиа, 13:43
Супруги заработали миллионы за фальшивые комментарии на маркетплейсеОбщество, 13:42
Байден словом «жгите» скаламбурил о пожарах в Лос-АнджелесеПолитика, 13:37
Il Sole 24 сообщило о возможной покупке Versace группой PradaБизнес, 13:36
В Татарстане возбудили дело после избиения ребенка в футбольной секцииСпорт, 13:28
Головин пропустит матч чемпионата Франции с «Нантом» из-за травмыСпорт, 13:17
Космонавт Горбунов с МКС сделал фото пожаров в Лос-АнджелесеОбщество, 13:14