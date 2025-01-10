Чешский чемпион мира по хоккею назвал русских примитивной нацией
Чемпион мира по хоккею 1972 года в составе сборной Чехословакии Вацлав Недоманский в интервью iDNES.cz неуважительно высказался о россиянах.
«По моему мнению, русские, за исключением блестящих писателей или композиторов, являются примитивной нацией. Так было всегда, и это стало особенно актуально после 1918 года. Режим убивал своих людей миллионами, и никакого уважения к человеческой жизни там по-прежнему не существует», — цитирует tvnoviny.sk 80-летнего Недоманского.
Бывший форвард сборной Чехословакии отметил, что никогда не хотел иметь ничего общего с советскими хоккеистами. «Когда я играл против русских, мало кто из них был психически здоров. Некоторые из наших игроков дружили с ними, навещали их, но я никогда не хотел иметь с ними ничего общего», — добавил он.
Недоманский в 1974 году вместе с Рихардом Фардой совершил побег в Канаду, они стали первыми хоккеистами убежавшими из соцлагеря на Запад. Недоманский в итоге отыграл шесть сезонов в НХЛ. Играл он под 68-м номером в память о Пражской весне.
На счету Недоманского серебро (1968) и бронза (1972) Олимпийских игр, одна золотая (1972), пять серебряных (1965, 1966, 1968, 1971, 1974) и три бронзовых (1968, 1970, 1973) медали чемпионатов мира. Он является членом Зала хоккейной славы, Зала славы IIHF, Зала славы словацкого хоккея и Зала славы чешского хоккея.
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