Чешский чемпион мира по хоккею назвал русских примитивной нацией

Вацлав Недоманский, который в свое время сбежал в Канаду из соцлагеря, отметил, что в стране никогда не было никакого уважения к человеческой жизни

Вацлав Недоманский (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Чемпион мира по хоккею 1972 года в составе сборной Чехословакии Вацлав Недоманский в интервью iDNES.cz неуважительно высказался о россиянах.

«По моему мнению, русские, за исключением блестящих писателей или композиторов, являются примитивной нацией. Так было всегда, и это стало особенно актуально после 1918 года. Режим убивал своих людей миллионами, и никакого уважения к человеческой жизни там по-прежнему не существует», — цитирует tvnoviny.sk 80-летнего Недоманского.

Бывший форвард сборной Чехословакии отметил, что никогда не хотел иметь ничего общего с советскими хоккеистами. «Когда я играл против русских, мало кто из них был психически здоров. Некоторые из наших игроков дружили с ними, навещали их, но я никогда не хотел иметь с ними ничего общего», — добавил он.

Недоманский в 1974 году вместе с Рихардом Фардой совершил побег в Канаду, они стали первыми хоккеистами убежавшими из соцлагеря на Запад. Недоманский в итоге отыграл шесть сезонов в НХЛ. Играл он под 68-м номером в память о Пражской весне.

На счету Недоманского серебро (1968) и бронза (1972) Олимпийских игр, одна золотая (1972), пять серебряных (1965, 1966, 1968, 1971, 1974) и три бронзовых (1968, 1970, 1973) медали чемпионатов мира. Он является членом Зала хоккейной славы, Зала славы IIHF, Зала славы словацкого хоккея и Зала славы чешского хоккея.