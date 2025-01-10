Ирина Роднина опровергла наличие у нее гражданства США

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы отметила, что у нее была грин-карта, когда она там работала и жила. Заявления про наличие у ее гражданства США Роднина назвала безграмотными

Ирина Роднина (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила Sport24, что у нее никогда не было гражданства США.

«Зачем мне оправдываться за что-то, чего я не совершала и чего у меня нет? Меня это никак не задевает. Почему должно? Значит, люди просто не знают наши законы. Как можно быть депутатом, имея другое гражданство?» — ответила Роднина на вопрос, как она реагирует на то, что ей иногда предъявляют за якобы имеющееся гражданство США.

Роднина жила в США с 1990 по 2002 год, у ее дочери Алены Миньковской есть гражданство США. «У меня была грин-карта, когда я там работала и жила. По закону — а я законопослушный человек — карту сдала», — добавила Роднина.

Она назвала безграмотными высказывания по этому поводу в ее адрес. «Если человек хочет во что-то верить, то что я буду его в этом разубеждать? Это его проблемы», — заключила Роднина.

Еще в декабре прошлого года Роднина опровергала наличие у нее гражданства Чехии. Она подчеркивала, что у нее никогда не было чешского гражданства, а почетное звание, полученное в Чехии, не дает никаких прав или привилегий. Почетное звание Родниной было присвоено в Чехии за то, что в 1995 году ее ученики Радка Коваржикова и Рене Новотны стали чемпионами мира.