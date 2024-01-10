Хабиб Нурмагомедов получил премию премьер-министра ОАЭ
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов получил премию премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума Creative Sports Award, сообщается на странице премии в соцсети X.
Нурмагомедова наградили как спортсмена, добившегося выдающихся успехов.
Бывший российский боец написал в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), что для него это большая честь.
Вручение премии проводится 12-й раз.
Нурмагомедов последний бой провел в октябре 2020 года, одержав 29-ю победу в 29 поединках в карьере.
После завершения карьеры Нурмагомедов купил российский промоушен Gorilla Fighting Championship и переименовал его в Eagle Fighting Championship, а также руководил командой бойцов, которые выступают в UFC и Bellator.
В январе 2023 года Нурмагомедов сообщил, что решил покинуть индустрию ММА по семейным обстоятельствам.