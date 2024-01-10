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Хабиб Нурмагомедов получил премию премьер-министра ОАЭ

Хабиб Нурмагомедов получил премию премьер-министра ОАЭ
Хабиба Нурмагомедов наградили за выдающиеся спортивные достижения. Бывший чемпион UFC заявил, что для него это большая честь
Хабиб Нурмагомедов (слева)
Хабиб Нурмагомедов (слева) (Фото: Страница MBR Awards в X)

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов получил премию премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума Creative Sports Award, сообщается на странице премии в соцсети X.

Нурмагомедова наградили как спортсмена, добившегося выдающихся успехов.

Бывший российский боец написал в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), что для него это большая честь.

Вручение премии проводится 12-й раз.

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Хабиб Нурмагомедов

Нурмагомедов последний бой провел в октябре 2020 года, одержав 29-ю победу в 29 поединках в карьере.

После завершения карьеры Нурмагомедов купил российский промоушен Gorilla Fighting Championship и переименовал его в Eagle Fighting Championship, а также руководил командой бойцов, которые выступают в UFC и Bellator.

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В январе 2023 года Нурмагомедов сообщил, что решил покинуть индустрию ММА по семейным обстоятельствам.

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Теги
Анна Сатдинова
единоборства Хабиб Нурмагомедов ОАЭ
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