В Туле трех хоккеистов МХЛ наградят за спасение людей при пожаре в Рождество

В Туле трех хоккеистов наградят за спасение людей при пожаре в Рождество

Хоккеисты «Академии Михайлова» в ночь на Рождество увидели пожар в одном из домов. Егор Стругов помог женщине вынести из горящей квартиры потерявшую сознание дочь, а другие игроки вызвали МЧС и разбудили соседей

Егор Стругов (Фото: Официальный сайт ХК «Академия Михайлова»)

Три игрока Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) спасли женщину и двоих детей из горящей квартиры в Туле в рождественскую ночь, сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.

Глава областного управления МЧС Алексей Павлов выразил хоккеистам благодарность и лично наградит грамотами, отметила пресс-служба клуба.

Владимир Истомин, Даниил Молодцов и Егор Стругов возвращались из церкви с рождественской службы и по дороге увидели огонь в доме на улице Николая Руднева, а также услышали крики детей.

Стругов побежал в подъезд и помог женщине вывести из горящей квартиры детей, одна из которых, девочка-подросток, была без сознания и с ожогами.

Истомин и Молодцов вызвали пожарных, после чего начали будить других жильцов и помогать им покинуть задымленное здание.

Позднее оказалось, что пожар начался с возгорания розетки в комнате девочки-подростка.

00 дней : 00 часов : 00 минут : 00 секунд Откройте новые возможности в 2024 году «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Истомин — вратарь «АКМ-Юниор», Стругов и Молодцов — защитники «Академии Михайлова», обе команды находятся в структуре тульского клуба ВХЛ АКМ.