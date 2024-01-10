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Лидер «Наполи» оскорбил агента Кварацхелии после слов о переходе

Лидер «Наполи» Осимхен — об агенте Кварацхелии: ты кусок грязи и позор
Агент Мамука Джугели накануне заявил, что Виктор Осимхен летом перейдет из «Наполи» в клуб из Саудовской Аравии. Форвард ответил требованием «не произносить его имя своим ртом»
Виктор Осимхен
Виктор Осимхен (Фото: Paolo Bruno / Getty Images)

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) оскорбил агента Мамуку Джугели, представляющего интересы Хвичи Кварацхелии, назвав его куском грязи и позором.

Накануне Джугели заявил, что уже летом Осимхен перейдет в один из клубов Саудовской Аравии. «Осимхен подписал новый контракт, но вы правда верите, что он всю карьеру проведет в «Наполи»? Скажу вам заранее: он переедет в Саудовскую Аравию следующим летом», — сказал Джугели в интервью грузинскому каналу 1TV.

«Дорогой Мамука Джугели, ты кусок грязи и позор. Мне стыдно за твое мышление. Идиот! Не произноси мое имя своим ртом!» — написал Осимхен.

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Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В нынешнем сезоне форвард провел за итальянский клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя голевыми передачами. В конце декабря игрок продлил контракт с итальянским клубом до конца июня 2026 года.

Чемпионы Италии прошлого сезона уступили уже в четырех из последних шести матчей в Серии А и с 28 очками опустились на девятое место в турнирной таблице.

Теги
Футбол чемпионат Италии по футболу Серия А ФК Наполи Хвича Кварацхелия
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