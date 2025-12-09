 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Кайрат» проиграл в домашнем матче Лиги чемпионов в 20-градусный мороз

«Кайрат» проиграл «Олимпиакосу» в матче Лиги чемпионов в 20-градусный мороз
Казахстанский клуб уступил «Олимпиакосу» со счетом 0:1. Во время матча температура воздуха в городе была минус 21 градус Цельсия, но игра проходила под закрытой крышей «Астаны Арене»
Фото: Pavel Mikheyev / Reuters
Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Футболисты казахстанского «Кайрата» проиграли греческому «Олимпиакосу» со счетом 0:1 в домашнем матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла на «Астане Арене» под закрытой крышей. По данным Gismeteo, во время матча температура воздуха в городе была минус 21 градус Цельсия. Эта и следующая домашние встречи «Кайрата» были специально перенесены из Алма-Аты в Астану, где можно играть на стадионе с закрытой крышей.

Единственный гол забил Желсон Мартинш на 73-й минуте.

«Олимпиакос» набрал пять очков и поднялся на 26-е место в турнирной таблице. «Кайрат» с одним очком располагается на предпоследней, 35-й строчке.

В следующем туре «Кайрат» 20 декабря примет бельгийский «Брюгге», «Олимпиакос» дома сыграет с немецким «Байером».

Всего в основном раунде турнира выступают 36 команд. Лучшие восемь выйдут в 1/8 финала, команды с 9-й по 24-ю ждет раунд плей-офф. Каждая команда играет по восемь матчей — по четыре дома и четыре на выезде с разными соперниками.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Лига Чемпионов Кайрат ФК Олимпиакос
