Хельмут Марко покинул команду «Формулы-1» Red Bull после 20 лет работы
Хельмут Марко покинул пост советника команды «Формулы-1» Red Bull, который он занимал последние 20 лет. Об этом сообщила пресс-служба Red Bull.
Марко 82 года, он курировал молодежную программу Red Bull и консультировал руководство относительно того, каких гонщиков следует привлекать в «Формулу-1» сначала в дочернюю Racing Bulls, а затем и в основную команду.
В Red Bull Марко работал с 2005 года. За это время в «Формулу-1» перешло 20 гонщиков, включая Макса Ферстаппена и Себастьяна Феттеля, которые в составе Red Bull в общей сложности выиграли восемь чемпионских титулов.
«Очень печальная новость, что Хельмут покидает нас. Более двух десятилетий он был неотъемлемой частью нашей команды и всей гоночной программы Red Bull. Таким образом, это конец удивительно успешной главы. Его уход оставит после себя пустоту, и нам будет его очень не хватать», — сказал руководитель команды Лоран Мекис.
Прошедший сезон Red Bull завершил на третьем месте в Кубке конструкторов, а Ферстаппен, у которого было четыре чемпионства подряд, стал вторым в личном зачете.
