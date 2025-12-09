 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Хельмут Марко покинул команду «Формулы-1» Red Bull после 20 лет работы

Cпециалист 20 лет курировал молодежную программу поддержки пилотов Red Bull, привел в «Формулу-1» множество пилотов, включая чемпионов Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена
Хельмут Марко
Хельмут Марко (Фото: Hector Vivas / Getty Images)

Хельмут Марко покинул пост советника команды «Формулы-1» Red Bull, который он занимал последние 20 лет. Об этом сообщила пресс-служба Red Bull.

Марко 82 года, он курировал молодежную программу Red Bull и консультировал руководство относительно того, каких гонщиков следует привлекать в «Формулу-1» сначала в дочернюю Racing Bulls, а затем и в основную команду.

В Red Bull Марко работал с 2005 года. За это время в «Формулу-1» перешло 20 гонщиков, включая Макса Ферстаппена и Себастьяна Феттеля, которые в составе Red Bull в общей сложности выиграли восемь чемпионских титулов.

«Очень печальная новость, что Хельмут покидает нас. Более двух десятилетий он был неотъемлемой частью нашей команды и всей гоночной программы Red Bull. Таким образом, это конец удивительно успешной главы. Его уход оставит после себя пустоту, и нам будет его очень не хватать», — сказал руководитель команды Лоран Мекис.

Прошедший сезон Red Bull завершил на третьем месте в Кубке конструкторов, а Ферстаппен, у которого было четыре чемпионства подряд, стал вторым в личном зачете.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
автогонки Формула-1 гоночная команда Red Bull
