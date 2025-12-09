Холанд догнал Ямаля в списке самых дорогих футболистов мира
Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал одним из двух самых дорогих футболистов мира по версии Transfermarkt после очередного обновления рыночной стоимости игроков в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Холанд прибавил в цене €20 млн, его стоимость достигла €200 млн. Столько же сейчас у форварда «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля.
До аналогичной оценки в своей карьере добирались только француз Килиан Мбаппе в бытность игроком «Пари Сен-Жермен» и бразилец Винисиус Жуниор из мадридского «Реала».
Топ-5 самых дорогих игроков АПЛ выглядит следующим образом:
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — €200 млн.
- Букайо Сака («Арсенал») — €130 млн.
- Коул Палмер («Челси») — €120 млн.
- Деклан Райс («Арсенал») — €120 млн.
- Александер Исак («Ливерпуль») — €120 млн.
В этом сезоне Холанд забил 23 гола в 24 матчах, является лидером гонки бомбардиров АПЛ и недавно стал самым быстрым игроком в истории АПЛ, достигшим отметки 100 голов (за 111 матчей).
В составе «Манчестер Сити» норвежец выиграл Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Англии. Его контракт с клубом рассчитан до 2034 года.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили