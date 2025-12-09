Холанд догнал Ямаля в списке самых дорогих футболистов мира

Transfermarkt повысил рыночную стоимость нападающего «Манчестер Сити» до €200 млн

Эрлинд Холанд (Фото: Kate McShane / Getty Images)

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал одним из двух самых дорогих футболистов мира по версии Transfermarkt после очередного обновления рыночной стоимости игроков в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Холанд прибавил в цене €20 млн, его стоимость достигла €200 млн. Столько же сейчас у форварда «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля.

До аналогичной оценки в своей карьере добирались только француз Килиан Мбаппе в бытность игроком «Пари Сен-Жермен» и бразилец Винисиус Жуниор из мадридского «Реала».

Топ-5 самых дорогих игроков АПЛ выглядит следующим образом:

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — €200 млн. Букайо Сака («Арсенал») — €130 млн. Коул Палмер («Челси») — €120 млн. Деклан Райс («Арсенал») — €120 млн. Александер Исак («Ливерпуль») — €120 млн.

В этом сезоне Холанд забил 23 гола в 24 матчах, является лидером гонки бомбардиров АПЛ и недавно стал самым быстрым игроком в истории АПЛ, достигшим отметки 100 голов (за 111 матчей).

В составе «Манчестер Сити» норвежец выиграл Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Англии. Его контракт с клубом рассчитан до 2034 года.