Спорт⁠,
0

Холанд догнал Ямаля в списке самых дорогих футболистов мира

Transfermarkt повысил рыночную стоимость нападающего «Манчестер Сити» до €200 млн
Эрлинд Холанд
Эрлинд Холанд (Фото: Kate McShane / Getty Images)

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал одним из двух самых дорогих футболистов мира по версии Transfermarkt после очередного обновления рыночной стоимости игроков в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Холанд прибавил в цене €20 млн, его стоимость достигла €200 млн. Столько же сейчас у форварда «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля.

До аналогичной оценки в своей карьере добирались только француз Килиан Мбаппе в бытность игроком «Пари Сен-Жермен» и бразилец Винисиус Жуниор из мадридского «Реала».

Топ-5 самых дорогих игроков АПЛ выглядит следующим образом:

  1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — €200 млн.
  2. Букайо Сака («Арсенал») — €130 млн.
  3. Коул Палмер («Челси») — €120 млн.
  4. Деклан Райс («Арсенал») — €120 млн.
  5. Александер Исак («Ливерпуль») — €120 млн.

В этом сезоне Холанд забил 23 гола в 24 матчах, является лидером гонки бомбардиров АПЛ и недавно стал самым быстрым игроком в истории АПЛ, достигшим отметки 100 голов (за 111 матчей).

В составе «Манчестер Сити» норвежец выиграл Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Англии. Его контракт с клубом рассчитан до 2034 года.

Иван Витченко
Футбол Эрлинг Холанд Ламин Ямаль
Ламин Ямаль фото
Ламин Ямаль
спортсмен, футболист
13 июля 2007 года
