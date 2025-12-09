Стал известен состав участников чемпионата России по фигурному катанию

Петросян и Гуменник вошли в число участников ЧР по фигурному катанию

Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря

Аделия Петросян (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала предварительные составы участников предстоящего чемпионата страны, который пройдет с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге на арене СК «Юбилейный».

В мужском одиночном катании заявлены 18 спортсменов. Среди участников — действующий чемпион России Владислав Дикиджи, двукратный чемпион страны (2023, 2024) Евгений Семененко, победитель этапа Гран-при России в Омске Петр Гуменник, олимпийский чемпион 2022 года в командах и чемпион Европы Марк Кондратюк, а также призер финала Кубка России и победитель этапа Гран-при России Матвей Ветлугин.

В женском одиночном катании также заявлены 18 фигуристок. В их числе — Аделия Петросян, двукратная действующая чемпионка России (2024, 2025) и трехкратная победительница финала Гран-при России; Анна Фролова, серебряный призер чемпионата России 2024 года и бронзовый призер юношеских Олимпийских игр 2020 года; Ксения Синицына, бронзовый призер чемпионата России 2024 года.

Петросян и Гуменник — единственные российские фигуристы, которые примут участие в Олимпиаде 2026 года.

В предварительных списках отсутствует Алина Горбачева — бронзовый призер чемпионата России 2025 года. В текущем сезоне она завоевала две медали на этапах Гран-при России, однако не сможет выступать в Санкт-Петербурге из-за травмы.

В парных соревнованиях примут участие 12 дуэтов. Среди них действующие чемпионы России Анастасия Мишина и Александр Галлямов, серебряные призеры прошлого турнира Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.