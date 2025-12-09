Объявлен окончательный состав участников Матча звезд КХЛ
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила полные составы команд на предстоящий Матч звезд.
Составы команд выглядят следующим образом:
KHL Ural Stars
- вратари — Владимир Галкин («Автомобилист»), Семен Вязовой («Салават Юлаев»);
- защитники — Алексей Василевский («Салават Юлаев»), Григорий Дронов («Трактор»), Егор Яковлев («Металлург»), Джесси Блэкер («Автомобилист»);
- нападающие — Джошуа Ливо, Михаил Григоренко (оба — «Трактор»), Владимир Ткачев, Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев (все — «Металлург»), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Роман Горбунов, Максим Денежкин (оба — «Автомобилист»).
KHL RUS Stars
- вратари — Филипп Долганов («Нефтехимик»), Максим Дорожко («Амур»);
- защитники — Дамир Шарипзянов («Авангард»), Даниил Пыленков («Динамо» Мск), Егор Аланов («Сибирь»), Никита Лямкин («Ак Барс»);
- нападающие — Александр Радулов, Георгий Иванов (оба — «Локомотив»), Данил Аймурзин («Северсталь»), Константин Окулов («Авангард»), Андрей Белозеров («Нефтехимик»), Даниил Сероух («Сочи»), Даниил Гутик («Адмирал»), Марат Хайруллин (СКА).
KHL U23 Stars
- вратари — Дмитрий Гамзин (ЦСКА), Сергей Иванов (СКА);
- защитники — Антон Силаев («Торпедо»), Даниил Орлов («Спартак»), Никита Евсеев («Амур»);
- нападающие — Егор Сурин («Локомотив»), Матвей Короткий (СКА), Егор Виноградов («Торпедо»), Михаил Ильин («Северсталь»), Герман Точилкин («Нефтехимик»), Прохор Полтапов (ЦСКА), Вадим Мороз («Динамо», Минск).
KHL World Stars
- вратари — Зак Фукале («Динамо», Минск), Адам Шил («Барыс»);
- защитники — Митчелл Миллер («Ак Барс»), Иоаннис Калдис («Северсталь»), Джозеф Кин («Спартак»), Адам Кленденинг («Шанхайские драконы»);
- нападающие — Сэм Энэс, Виталий Пинчук (оба — «Динамо», Минск), Максим Комтуа («Динамо», Москва), Кевин Лабанк («Шанхайские драконы»), Даниэль Спронг (ЦСКА), Райли Савчук («Лада»), Адам Ружичка («Спартак»), Эндрю Потуральски («Авангард»).
Матч звезд КХЛ пройдет в Екатеринбурге 7–8 февраля. 7 февраля состоится первая часть «мастер-шоу» и два полуфинальных матча, а 8 февраля — вторая часть конкурсов на мастерство и решающие игры турнира.
По итогам Кубка вызова МХЛ, который пройдет в Екатеринбурге 6 февраля, на Матч звезд КХЛ попадут еще два игрока, которые займут места в составе команды KHL U23 Stars.
