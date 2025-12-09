 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

ЦСКА подал жалобу на удаление Мойзеса в матче с «Краснодаром»

ЦСКА подал жалобу в ЭСК РФС на удаление Мойзеса в матче с «Краснодаром»
Московский клуб оспорил в экспертно-судейской комиссии решение арбитра Кирилла Левникова о второй желтой карточке защитнику Мойзесу в матче 18-го тура РПЛ
Мойзес
Мойзес (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Московский ЦСКА оспорил удаление защитника Мойзеса в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Обращение было подано в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС, сообщили «РИА Новости» в службе коммуникаций РФС.

Игра состоялась 7 декабря и завершилась победой «Краснодара» со счетом 3:2. Кирилл Левников показал Мойзесу вторую желтую карточку на 68-й минуте, после удаления у соперника краснодарцы почти сразу забили третий гол.

18-й тур РПЛ стал последним в 2025 году, и теперь команды уходят на зимнюю паузу. «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице (40 очков), ЦСКА — четвертое (36).

В 19-м туре, который пройдет уже после зимней паузы в конце февраля — начале марта, «Краснодар» примет «Ростов», а ЦСКА сыграет в Грозном с «Ахматом».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Российский футбольный союз (РФС) ФК ЦСКА ФК Краснодар
