ЦСКА подал жалобу на удаление Мойзеса в матче с «Краснодаром»
Московский ЦСКА оспорил удаление защитника Мойзеса в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Обращение было подано в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС, сообщили «РИА Новости» в службе коммуникаций РФС.
Игра состоялась 7 декабря и завершилась победой «Краснодара» со счетом 3:2. Кирилл Левников показал Мойзесу вторую желтую карточку на 68-й минуте, после удаления у соперника краснодарцы почти сразу забили третий гол.
18-й тур РПЛ стал последним в 2025 году, и теперь команды уходят на зимнюю паузу. «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице (40 очков), ЦСКА — четвертое (36).
В 19-м туре, который пройдет уже после зимней паузы в конце февраля — начале марта, «Краснодар» примет «Ростов», а ЦСКА сыграет в Грозном с «Ахматом».
