Двух российских баскетболистов дисквалифицировали за ставки
Два баскетболиста брянской «Десны» из Высшей лиги дисквалифицированы на два года за ставки в букмекерских конторах и тотализаторах. Об этом сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).
Наказания получили центровой Сергей Жульков и форвард Иван Мохнарылов.
РФБ сообщила, что ставки пари были сделаны на матчи Кубка России, где «Десна» участвовала в отборе — одна победа и два поражения. В этих матчах Жульков в среднем набирал по 10 очков, Мохнарылов — по три.
Жульков и Мохнарылов не смогут участвовать ни в одном соревновании, проводимом под эгидой РФБ, до 8 декабря 2027 года.
В регулярном чемпионате «Фонбет» — Высшей лиги «Десна» занимает второе место, выиграв 12 встреч из 14. Жульков в 13 играх в среднем набирал 10,5 очка и делал 7,3 подбора, Мохнарылов в играх 10 матчей в среднем набирал 4,9 очка.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили