Лучший защитник-бомбардир КХЛ пропустит Кубок «Первого канала»

Дамир Шарипзянов не сыграет на предстоящем турнире в Новосибирске из-за травмы

Дамир Шарипзянов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов не примет участие в Кубке «Первого канала» из-за повреждения. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Характер и сроки восстановления Шарипзянова не уточняются.

29-летний защитник, капитан «Авангарда» и серебряный призер Олимпиады-2022, в текущем сезоне КХЛ является лидером по набранным очкам среди всех защитников. В 32 матчах он набрал 32 (10+22) очка.

Ранее Шарипзянов был включен в окончательный состав сборной «Россия 25» на турнир, который пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря. Соперниками российской команды станут сборные Белоруссии и Казахстана.

ФХР также объявила, что капитаном команды на турнире будет защитник ярославского «Локомотива» Александр Елесин.