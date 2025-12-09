Лучший защитник-бомбардир КХЛ пропустит Кубок «Первого канала»
Защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов не примет участие в Кубке «Первого канала» из-за повреждения. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Характер и сроки восстановления Шарипзянова не уточняются.
29-летний защитник, капитан «Авангарда» и серебряный призер Олимпиады-2022, в текущем сезоне КХЛ является лидером по набранным очкам среди всех защитников. В 32 матчах он набрал 32 (10+22) очка.
Ранее Шарипзянов был включен в окончательный состав сборной «Россия 25» на турнир, который пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря. Соперниками российской команды станут сборные Белоруссии и Казахстана.
ФХР также объявила, что капитаном команды на турнире будет защитник ярославского «Локомотива» Александр Елесин.
