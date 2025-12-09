Лучший бомбардир в истории футбольного «Зенита» перешла в «Спартак»
Полька Габриэла Гживиньска, лучший бомбардир в истории «Зенита», перешла в «Спартак». Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.
29-летняя Гживиньска заключила с новым клубом соглашение до конца 2028 года и будет выступать под 51-м номером.
За четыре сезона в «Зените» она провела 134 матча, забила 45 голов и стала лучшим снайпером в истории команды. С петербургским клубом трижды выигрывала чемпионат России (2022, 2023, 2024) и дважды — Суперкубок страны (2023, 2025).
До переезда в Россию Гживиньска выступала в Польше за такие клубы, как «Медик», «Гурник» и «Уния», и играла в Лиге чемпионов.
В прошедшем сезоне «Спартак» стал чемпионом России, «Зенит» занял третье место.
