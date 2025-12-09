 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Лучший бомбардир в истории футбольного «Зенита» перешла в «Спартак»

Лучший бомбардир в истории «Зенита» Гживиньска перешла в «Спартак»
Полька Габриэла Гживиньска подписала с новым клубом трехлетний контракт
Габриэла Гживиньска
Габриэла Гживиньска (Фото: Мурад Багандов / ФК "Зенит" / ТАСС)

Полька Габриэла Гживиньска, лучший бомбардир в истории «Зенита», перешла в «Спартак». Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

29-летняя Гживиньска заключила с новым клубом соглашение до конца 2028 года и будет выступать под 51-м номером.

За четыре сезона в «Зените» она провела 134 матча, забила 45 голов и стала лучшим снайпером в истории команды. С петербургским клубом трижды выигрывала чемпионат России (2022, 2023, 2024) и дважды — Суперкубок страны (2023, 2025).

До переезда в Россию Гживиньска выступала в Польше за такие клубы, как «Медик», «Гурник» и «Уния», и играла в Лиге чемпионов.

В прошедшем сезоне «Спартак» стал чемпионом России, «Зенит» занял третье место.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва ФК Зенит
