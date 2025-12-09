 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Большинство россиян поддержали ужесточение лимита на легионеров в футболе

АНО «Диалог»: большинство россиян поддерживают ужесточение лимита на легионеров
Данные опроса АНО «Диалог» показали, что 62% болельщиков поддерживают ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Большинство россиян поддерживают ужесточение лимита на легионеров в футболе. Об этом свидетельствует данные опроса, который провел исследовательский центр АНО «Диалог».

В опросе приняли участие 1900 человек.

Среди широкого круга участников опроса 56% поддерживают эти планы, среди болельщиков этот показатель выше — 62% поддерживают ужесточение лимита.

Среди основных аргументов сторонники ужесточения лимита говорят о том, что это будет стимулировать развитие национального футбола (37%), о принципе «в российском футболе должны быть российские игроки» (22%), а также о снижении финансовой нагрузки на клубы (13%).

Большинство опрошенных в обеих категориях также критически относится к использованию государственных средств для финансирования профессионального футбола.

«Какой смысл содержать за счет налогоплательщиков такое количество африканских и латиноамериканских легионеров? Сейчас у нас есть исторический шанс восстановить и усилить отечественную школу футбола за счет перераспределения средств в детско-юношеский спорт и академии», — отметил министр спорта Михаил Дегтярев, слова которого приводит пресс-служба Минспорта.

На данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров, при этом игроки из стран Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) не считаются легионерами.

Дегтярев ранее сообщил, что новый лимит предполагает снижение на одного легионера каждый год до сезона 2028/29.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Михаил Дегтярев фото
Михаил Дегтярев
политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
