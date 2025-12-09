Радулов не сыграет на Кубке «Первого канала»
Стал известен окончательный состав сборной «Россия 25» на Кубок «Первого канала». Он был опубликован в телеграм-канале Федерации хоккея России.
Не сможет сыграть на турнире 39-летний форвард ярославского «Локомотива» Александр Радулов. «Он очень хотел принять участие в Кубке «Первого канала», но его организму требуется восстановление после тяжелых игр», — сообщил в своем телеграм-канале главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг.
Турнир пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря. В нем также сыграют команды Белоруссии и Казахстана. Россияне 13 декабря встретятся с белорусами, 14 декабря — с казахстанцами.
После начала военной операции на Украине сборные России и Белоруссии отстранены от турниров IIHF. Россияне также не выступают в Евротуре, одним из этапов которого был декабрьский турнир сборных.
