Спорт⁠,
0

Радулов не сыграет на Кубке «Первого канала»

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг сообщил, что 39-летнему форварду «Локомотива» требуется восстановление после тяжелых игр
Александр Радулов
Александр Радулов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Стал известен окончательный состав сборной «Россия 25» на Кубок «Первого канала». Он был опубликован в телеграм-канале Федерации хоккея России.

Фото: ФХР
Фото: ФХР

Не сможет сыграть на турнире 39-летний форвард ярославского «Локомотива» Александр Радулов. «Он очень хотел принять участие в Кубке «Первого канала», но его организму требуется восстановление после тяжелых игр», — сообщил в своем телеграм-канале главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг.

Турнир пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря. В нем также сыграют команды Белоруссии и Казахстана. Россияне 13 декабря встретятся с белорусами, 14 декабря — с казахстанцами.

После начала военной операции на Украине сборные России и Белоруссии отстранены от турниров IIHF. Россияне также не выступают в Евротуре, одним из этапов которого был декабрьский турнир сборных.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей сборная России по хоккею Кубок «Первого канала» Роман Ротенберг Александр Радулов
