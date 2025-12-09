Российский новичок «Калгари» забросил победную шайбу в матче НХЛ

Два очка Кузнецова помогли «Калгари» победить «Баффало» в матче НХЛ

Защитник Ян Кузнецов также сделал голевую передачу в игре с «Баффало»

Ян Кузнецов (Фото: Dilip Vishwanat / Getty Images)

«Калгари Флэймз» обыграл «Баффало Сейбрз» со счетом 7:4 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Егор Шарангович (10-я и 60-я минуты), Расмус Андерссон (14), Джонатан Юбердо (28), Назем Кадри (35), российский защитник Ян Кузнецов (38) и Микаэль Баклунд (59). У проигравших отличились Тейдж Томпсон (25), Оуэн Пауэр (34), Расмус Далин (37) и Алекс Так (58).

На счету Кузнецова также голевая передача в эпизоде со второй заброшенной шайбой Шаранговича.

23-летний россиянин проводит дебютный сезон в НХЛ. На его счету 17 матчей и 5 (2+3) очков.

Кузнецов, уроженец Мурманска, был выбран «Калгари» на драфте НХЛ 2020 года во втором раунде под общим 50-м номером. Хоккеист мало играл в России — еще в юном возрасте он отправился в Северную Америку, где сначала выступал в юниорской лиге USHL, затем в NCAA за Университет Коннектикута.