Передача Миранчука помогла «Аталанте» вырвать победу над «Миланом»

Российский полузащитник отметился голевой передачей на пятой добавленной минуте

Алексей Миранчук (Фото: Emilio Andreoli / Getty Images)

«Аталанта» вырвала победу в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии против «Милана». Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе хозяев забитыми мячами отличились Адемола Лукман (38-я и 55-я минуты) и Луис Муриэль (90+5). У проигравшей команды голами отметились Оливье Жиру (45-я) и Лука Йович (80-я).

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 82-й минуте, заменив Лукмана, отметившегося двумя мячами. Уже через 13 минут россиянин отличился голевой передачей на Муриэля, который забил победный мяч.

Для Миранчука это первое результативное действие в нынешнем сезоне. Всего на его счету лишь девять сыгранных матчей во всех турнирах в текущем сезоне: шесть игр в чемпионате Италии и три — в Лиге Европы.

«Аталанта» прервала четырехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате, набрав 23 очка и заняв седьмое место в Серии А. «Милан» расположился на третьей строчке с 29 очками.

Миранчук стал игроком «Аталанты» в 2020 году за €14,5 млн. Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.