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Спорт ,  
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Передача Миранчука помогла «Аталанте» вырвать победу над «Миланом»

Голевая передача Миранчука помогла «Аталанте» вырвать победу над «Миланом»
Российский полузащитник отметился голевой передачей на пятой добавленной минуте
Алексей Миранчук
Алексей Миранчук (Фото: Emilio Andreoli / Getty Images)

«Аталанта» вырвала победу в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии против «Милана». Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе хозяев забитыми мячами отличились Адемола Лукман (38-я и 55-я минуты) и Луис Муриэль (90+5). У проигравшей команды голами отметились Оливье Жиру (45-я) и Лука Йович (80-я).

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 82-й минуте, заменив Лукмана, отметившегося двумя мячами. Уже через 13 минут россиянин отличился голевой передачей на Муриэля, который забил победный мяч.

Для Миранчука это первое результативное действие в нынешнем сезоне. Всего на его счету лишь девять сыгранных матчей во всех турнирах в текущем сезоне: шесть игр в чемпионате Италии и три — в Лиге Европы.

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Фото:Emilio Andreoli / Getty Images

«Аталанта» прервала четырехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате, набрав 23 очка и заняв седьмое место в Серии А. «Милан» расположился на третьей строчке с 29 очками.

Миранчук стал игроком «Аталанты» в 2020 году за €14,5 млн. Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.

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Футбол Серия А

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