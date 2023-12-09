«Зенит» одержал победу и сместил «Краснодар» с первого места в РПЛ

«Зенит» одержал победу и сместил «Краснодар» с первого места в РПЛ

Единственный гол в составе «Зенита» в ворота «Пари НН» забил Матео Кассьера

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли «Пари НН» в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в составе «Зенита» забил Матео Кассьера на 15-й минуте. На счету бразильского форварда 14 забитых мячей в нынешнем сезоне чемпионата, он является лучшим бомбардиром РПЛ.

«Зенит» набрал 36 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Краснодара», который проведет домашний матч нынешнего тура 10 декабря против ЦСКА, 35 очков. «Пари НН» с 24 очками занимает 9-ю строчку. 18-й тур чемпионата России является последним в 2023 году.