«Црвена Звезда» побила державшийся 58 лет рекорд «Реала»

«Црвена Звезда» побила рекорд «Реала» по числу домашних игр без поражений

Сербский клуб установил мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в домашних матчах национального чемпионата.

Фото: Global Look Press

«Црвена Звезда» победила «Младость Лучани» в домашнем матче лиги Сербии. встреча на стадионе «Райко Митич» завершилась со счетом 3:1.

Сербский клуб установил мировой рекорд по серии беспроигрышных домашних матчей в национальном чемпионате.

«Црвена» не проигрывает в 122 матчах подряд, начиная с апреля 2018 года. Ранее лучший результат принадлежал мадридскому «Реалу»: испанский клуб шел на серии без поражений дома на протяжении 121 матча с 1957–го по 1965-й год.

После 17-и туров «Црвена Звезда» лидирует в национальном чемпионате, набрав 43-и очка.