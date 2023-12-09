«Манчестер Юнайтед» впервые в истории проиграл в домашней игре «Борнмуту»

«Манчестер Юнайтед» впервые в истории проиграл в домашней игре «Борнмуту»

«Манчестер Юнайтед» впервые потерпел разгромное поражение в домашнем матче чемпионата Англии от команды из нижней половины турнирной таблицы

Фото: Clive Brunskill / Getty Images

«Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение от «Борнмута» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча в Манчестере завершилась со счетом 3:0.

Забитыми мячами отметились Доминик Соланке (5-я минута), Филип Биллинг (68) и Маркос Сенеси (73).

«Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории проиграл в домашнем матче АПЛ против «Борнмута». Более того, МЮ впервые потерпел разгромное поражение в АПЛ на «Олд Траффорд» от команды из нижней половины турнирной таблицы.

«Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков и расположился на шестой строчке чемпионата Англии. «Борнмут», на счету которого 19 очков, занял 13-е место.