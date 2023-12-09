Сборная дивизиона Тарасова стала вторым финалистом Матча звезд КХЛ

Дивизион Тарасова и команда дивизиона Харламова сыграют в финале Матча звезд КХЛ

Хоккеисты из дивизиона Тарасова в финале Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сыграют с командой дивизиона Харламова

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Сборная дивизиона Тарасова стала вторым финалистом Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

Команда дивизиона Тарасова обыграла команду дивизиона Боброва в полуфинале со счетом 8:6 (6:3, 2:3). Матч длился два периода по 10 минут в формате «три на три».

В составе дивизиона Тарасова отличились Максим Шалунов (1-я, 10-я, 20-я минуты), Никита Гусев (1), Виталий Пинчук (3), Владимир Михалев (4), Никита Коростелев (5) и Бреннан Менелл (18). У проигравших заброшенными шайбами отметились Павел Порядин (3, 17), Богдан Конюшков (14, 17), Николай Голдобин (6) и Максим Летунов (7).

На матче присутствовали 19,6 тыс. зрителей, что стало рекордом посещаемости Матчей звезд КХЛ.

Хоккеисты из дивизиона Тарасова в финале сыграют с командой дивизиона Харламова. Команда дивизиона Боброва примет участие во встрече за третье место против дивизиона Чернышева. Финальные матчи пройдут 10 декабря.