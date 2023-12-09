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Спорт ,  
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«Бавария» потерпела крупнейшее за четыре года поражение в бундеслиге

«Бавария» потерпела крупнейшее за четыре года поражение в бундеслиге
«Бавария» потерпела разгромное поражение в матче против «Айнтрахта» (1:5). В последний раз мюнхенская команда терпела крупное поражение в 2019 году: тогда она также уступила «Айнтрахту»
Фото: Neil Baynes / Getty Images
Фото: Neil Baynes / Getty Images

Мюнхенская «Бавария» потерпела разгромное поражение от франкфуртского «Айнтрахта» в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча во Франкфурте-на-Майне завершилась со счетом 5:1.

В составе победителей дубль оформил Эрик Жуниор Эбимбе (31-я и 50-я минуты), также отличились Омар Мармуш (12), Хуго Ларссон (36) и Ансгар Кнауфф (60). У гостей единственный мяч забил Йозуа Киммих (44).

Матч «Баварии» отменили из-за сильного снегопада в Мюнхене
Спорт
Фото:Sebastian Widmann / Getty Images

«Бавария» пропустила три мяча за 36 минут. В последний раз настолько быстро удавалось забить три гола в ворота мюнхенского клуба в чемпионате Германии в мае 2004 года: тогда «Вердер» забил трижды за 35 минут.

В последний раз мюнхенская команда уступала с разгромным счетом 2 ноября 2019 года. Тогда «Баварию» с таким же счетом тоже обыграл «Айнтрахт» (1:5).

Также в XXI веке мюнхенцы пропускали пять голов в матче бундеслиги лишь четыре раза: против «Шальке» (1:5) в 2002-м, против «Вердера» в 2008-м (2:5), против «Вольфсбурга» в 2009-м (1:5) и «Айнтрахта» в 2019-м (1:5).

«Бавария» потерпела первое поражение в текущем сезоне чемпионата Германии. Команда Томаса Тухеля расположилась на втором месте с 32 очками, «Айнтрахт» находится на седьмой строчке с 21 баллом.

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Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол Бавария

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