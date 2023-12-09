Тренер сборной Белоруссии по фристайлу умер в 35 лет
Белорусский фристайлист и тренер Максим Густик скончался на 36-м году жизни, об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма Белоруссии.
Пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии сообщила, что спортсмен погиб в Минске в результате ДТП.
Густик является бронзовым призером чемпионата мира 2015-го года в акробатике, а также победителем и призером этапов Кубка мира. Лучшим результатом спортсмена в общем зачете Кубка мира было седьмое место в сезоне 2012/13. После окончания спортивной карьеры Густик работал старшим тренером сборной Белоруссии.