«Спартак» завершил год первой разгромной домашней победой в сезоне РПЛ

«Спартак» завершил год первой разгромной домашней победой в сезоне

«Спартак» во второй раз в сезоне РПЛ одержал разгромную победу

«Спартак» (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Московский «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 3:0 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

Мячи забили Квинси Промес (2-я минута), Александр Соболев (8) и Кристофер Мартинс (50).

«Спартак» во второй раз в сезоне РПЛ одержал разгромную победу. 5 августа «красно-белые» в гостях разгромили казанский «Рубин» (1:4).

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не присутствовал на скамейке из-за дисквалификации.

Несколько футболистов московского «Спартака» из-за вируса пропустили домашний матч. В клубе не уточнили имена заболевших. Помимо дисквалифицированного Михаила Игнатова и травмированного Томаша Тавареша, в составе отсутствовали Руслан Литвинов, Олег Рябчук, Хесус Медина и Тео Бонгонда.

Благодаря этой победе «Спартак» набрал 30-е очко и сместил «Крылья Советов» с пятого места. «Крылья Советов» с 29 очками опустились на шестое место. 18-й тур чемпионата России является последним в 2023 году.