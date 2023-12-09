Часть футболистов «Спартака» пропустили последний матч года из-за вируса

Помимо дисквалифицированного Игнатова и травмированного Томаша Тавареша, в составе отсутствуют Руслан Литвинов, Олег Рябчук, Хесус Медина и Тео Бонгонда

Гильермо Абаскаль (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Несколько футболистов московского «Спартака» из-за вируса пропустят домашний матч 18-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов» из-за вируса. Об этом глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил журналистам.

«Отсутствие некоторых игроков в заявке связано с их болезнью. Вирус. Игнатов же, как вы знаете, дисквалифицирован», — рассказал Зеленов, не уточнив имена заболевших.

Помимо дисквалифицированного Игнатова и травмированного Томаша Тавареша, в составе отсутствуют Руслан Литвинов, Олег Рябчук, Хесус Медина и Тео Бонгонда.

18-й тур чемпионата Росии является заключительным перед зимним перерывом. «Спартака» занимает седьмое место с 27 очками, «Крылья Советов» (29 очков) — пятую строчку.

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет 9 декабря, начнется в 14:00 мск.