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Спорт ,  
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Роналду первым среди полевых игроков провел 1200 матчей

Роналду первым среди полевых игроков провел 1200 матчей
Среди полевых футболистов второе место по числу игр занимает бразилец Роберто Карлос (1090)
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Reuters)

Португальский нападающий Криштиану Роналду первым среди полевых футболистов провел 1200 матчей. Об этом сообщила Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

Он вышел на поле в составе «Аль-Насра» в матче 16-го тура чемпионата Саудовский Аравии с «Аль-Риядом» (4:1). В этой встрече 38-летний португалец отметился голом.

Среди полевых футболистов второе место по числу игр занимает бразилец Роберто Карлос (1090).

Наибольшее количество игр среди всех игроков провел бразильский вратарь Рожерио Сени (1225), далее следуют английский голкипер Питер Шилтон (1217) и еще один бразильский вратарь Фабио (1200).
 

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При участии
Руслан Алиев
Футбол Криштиану Роналду

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