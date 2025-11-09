«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль»
«Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» со счетом 3:0 в 11-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Матч прошел в Манчестере.
У хозяев отличились Эрлинг Холанд (29-я минута), Нико Гонсалес (45+3) и Жереми Доку (71). Холанд на 13-й минуте не реализовал пенальти.
У Холанда 14 голов в 11 турах — больше в АПЛ за этот отрезок времени забивал только сам норвежец (17 мячей в 2022 году).
У «Ливерпуля» в концовке первого тайма отменили гол Вирджила ван Дейка.
Вратарь «Ливерпуля» Георгий Мамардашвили начиная с сезона 2023/24 отразил шестой пенальти — больше всех среди голкиперов пяти главных лиг Европы.
«Ливерпуль» проиграл пятый из шести последних матчей в АПЛ и идет восьмым.
У «Манчестер Сити» вторая победа подряд и второе место в таблице с отставанием на четыре очка от «Арсенала».
