«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль»

Вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма (Фото: Carl Recine / Getty Images)

«Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» со счетом 3:0 в 11-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

Матч прошел в Манчестере.

У хозяев отличились Эрлинг Холанд (29-я минута), Нико Гонсалес (45+3) и Жереми Доку (71). Холанд на 13-й минуте не реализовал пенальти.

У Холанда 14 голов в 11 турах — больше в АПЛ за этот отрезок времени забивал только сам норвежец (17 мячей в 2022 году).

У «Ливерпуля» в концовке первого тайма отменили гол Вирджила ван Дейка.

Вратарь «Ливерпуля» Георгий Мамардашвили начиная с сезона 2023/24 отразил шестой пенальти — больше всех среди голкиперов пяти главных лиг Европы.

«Ливерпуль» проиграл пятый из шести последних матчей в АПЛ и идет восьмым.

У «Манчестер Сити» вторая победа подряд и второе место в таблице с отставанием на четыре очка от «Арсенала».