Алькарас выиграл первый матч Итогового турнира ATP

Алькарас в двух сетах обыграл де Минаура со счетом 7:6 (7:5), 6:2

Карлос Алькарас (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Испанский теннисист Карлос Алькарас победил австралийца Алекса де Минаура в первом матче группового этапа Итогового турнира ATP в Турине (Италия).

Алькарас победил со счетом 7:6 (7:5), 6:2.

Испанец занимает второе место в мировом рейтинге, де Минаур — седьмое.

В одной группе с ними также выступят американец Тейлор Фриц (четвертый) и заменивший Новака Джоковича итальянец Лоренцо Музетти (девятый).

В другой группе сыграют итальянец Янник Синнер (первый), представитель Германии Александр Зверев (третий), американец Бен Шелтон (шестой) и канадец Феликс Оже-Альяссим (восьмой).