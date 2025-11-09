 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

В РФС назвали неадекватным финансовые запросы сборной Аргентины

Митрофанов: считаем неадекватной запрошенную Аргентиной за матч сумму
Сборная Аргентины 14 ноября проведет товарищескую встречу с командой Анголы. Генсек РФС Митрофанов заявил, что аргентинцы запрашивают слишком большие деньги
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Российский футбольный союз (РФС) считает сумму, запрашиваемую Аргентинской ассоциацией (AFA) за проведение матча Россия — Аргентина, «неадекватной», заявил «Спорт-Экспрессу» генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.

Так Митрофанов прокомментировал информацию о том, что Ангольская федерация (FAF) заплатит за товарищеский матч Аргентине $12 млн. Игра пройдет 14 ноября, на нее вызвали Лионеля Месси. Других матчей у действующих чемпионов мира на ноябрьскую паузу не запланировано.

В мае Митрофанов говорил, что «матч возможен, но есть много сложных моментов», а в июне в РФС не подтвердили «РБК Спорт» информацию о договоренности по товарищеской встрече с аргентинцами.

В начале ноября в AFA сообщили Vseprosport, что «теоретически товарищеская игра с Россией возможна», но из-за чемпионата мира и плотного графика возможные даты и имена соперников пока определить сложно».

Сборная Анголы занимает 89-е место в рейтинге ФИФА.

