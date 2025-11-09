Дикиджи с четырьмя четверными прыжками выиграл этап Гран-при в Казани
Фигурист Владислав Дикиджи стал победителем этапа Гран-при России в Казани, набрав за два проката 279,12 балла.
Дикиджи лидировал после короткой программы с 94,51 балла, а в произвольной исполнил четыре четверных прыжка и два тройных акселя и занял итоговое первое место.
Вторым стал Артур Даниелян (253,05), третьим — Глеб Лутфуллин (246,92).
Дикиджи — действующий чемпион России, но на олимпийском отборе в Пекине выступал не он, а Петр Гуменник, который завоевал путевку на Игры-2026.
