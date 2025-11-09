 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Дикиджи с четырьмя четверными прыжками выиграл этап Гран-при в Казани

Фигурист Дикиджи с четырьмя четверными прыжками выиграл этап Гран-при в Казани
Тройку призеров составили Владислав Дикиджи, Артур Даниелян и Глеб Лутфуллин
Владислав Дикиджи
Владислав Дикиджи (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Фигурист Владислав Дикиджи стал победителем этапа Гран-при России в Казани, набрав за два проката 279,12 балла.

Дикиджи лидировал после короткой программы с 94,51 балла, а в произвольной исполнил четыре четверных прыжка и два тройных акселя и занял итоговое первое место.

Вторым стал Артур Даниелян (253,05), третьим — Глеб Лутфуллин (246,92).

Дикиджи — действующий чемпион России, но на олимпийском отборе в Пекине выступал не он, а Петр Гуменник, который завоевал путевку на Игры-2026.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Владислав Дикиджи Гран-при России
