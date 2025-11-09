«Локомотив» обыграл «Оренбург» благодаря пенальти
Московский «Локомотив» победил на своем поле «Оренбург» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0.
В середине второго тайма арбитр Сергей Цыганок удалил Анри Чичинадзе и назначил пенальти в ворота «Оренбурга» после падения в штрафной Александра Руденко, но после видеопросмотра отменил эти решения.
Однако вскоре у хозяев Дмитрий Баринов заработал пенальти, который на 72-й минуте реализовал Николай Комличенко.
Комличенко через несколько минут забил еще, но мяч отменили из-за офсайда.
Баринов в начале второго тайма заработал четвертую желтую карточку в этом сезоне и пропустит игру с «Краснодаром» в 16-м туре 23 ноября.
В компенсированное время главный тренер гостей Ильдар Ахметзянов получил вторую желтую карточку.
«Локомотив» впервые с 2017 года выиграл три домашних матча РПЛ подряд всухую и поднялся на четвертое место в таблице.
Игру с «Оренбургом» пропустил лучший бомбардир РПЛ Алексей Батраков.
У «Оренбурга» 11 очков и 14-я строчка, его следующим соперником будет калининградская «Балтика» 22 ноября.
