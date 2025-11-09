 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Локомотив» обыграл «Оренбург» благодаря пенальти

Гол Комличенко с пенальти принес «Локомотиву» победу над «Оренбургом»
Матч закончился со счетом 1:0, пенальти реализовал Комличенко. Еще один пенальти и второй гол Комличенко отменила VAR. Тренер гостей Ахметзянов в концовке встречи заработал удаление
Николай Комличенко
Николай Комличенко (Фото: Телеграм-канал ФК «Локомотив»)

Московский «Локомотив» победил на своем поле «Оренбург» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0.

В середине второго тайма арбитр Сергей Цыганок удалил Анри Чичинадзе и назначил пенальти в ворота «Оренбурга» после падения в штрафной Александра Руденко, но после видеопросмотра отменил эти решения.

Однако вскоре у хозяев Дмитрий Баринов заработал пенальти, который на 72-й минуте реализовал Николай Комличенко.

Комличенко через несколько минут забил еще, но мяч отменили из-за офсайда.

Баринов в начале второго тайма заработал четвертую желтую карточку в этом сезоне и пропустит игру с «Краснодаром» в 16-м туре 23 ноября.

В компенсированное время главный тренер гостей Ильдар Ахметзянов получил вторую желтую карточку.

«Локомотив» впервые с 2017 года выиграл три домашних матча РПЛ подряд всухую и поднялся на четвертое место в таблице.

Игру с «Оренбургом» пропустил лучший бомбардир РПЛ Алексей Батраков.

У «Оренбурга» 11 очков и 14-я строчка, его следующим соперником будет калининградская «Балтика» 22 ноября.

Анна Сатдинова
Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Локомотив Москва ФК Оренбург
