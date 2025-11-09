Фигуристка Хуснутдинова выиграла этап Гран-при в Казани
Фигуристка Дина Хуснутдинова стала победительницей этапа Гран-при России в Казани, набрав за две программы 218,01 балла.
Хуснутдинова победила и в короткой, и в произвольной программе. Во втором прокате в воскресенье она исполнила восемь тройных прыжков, в том числе два акселя.
Второе место заняла Дарья Садкова (207,12), допустившая ошибки на двух четверных тулупах. Третье место у Анны Фроловой (202,09).
Занимавшая второе место после короткой программы Софья Муравьева заняла только пятое место (197,91).
Хуснутдинова 26 октября стала третьей на этапе Гран-при в Магнитогорске, уступив Аделии Петросян и Фроловой.
Хуснутдинова в августе перешла в группу Этери Тутберидзе.
