Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Ливерпуль 1 1,92 x 4,05 2 3,8 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Крылья Советов Зенит 1 34 x 1,08 2 10,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Локомотив Оренбург 1 1,05 x 7 2 77 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ахмат Спартак 1 3,3 x 3,3 2 2,23 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Краснодар 1 3,15 x 3,15 2 2,52 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Лацио 1 1,35 x 5,1 2 9 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Перу 1 1,8 x 3,35 2 5,1 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Чили 1 1,73 x 3,6 2 5,1 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Англия Сербия 1 1,3 x 5,1 2 10,5 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Ирландия Португалия 1 9 x 4,9 2 1,35 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Франция Украина 1 1,2 x 6,4 2 16 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,95 x 64 2 1,27 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Женщины. Наилегчайший вес. 5 раундов Валентина Шевченко Чжан Вэйли 1 1,85 x 50 2 2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Фигуристка Хуснутдинова выиграла этап Гран-при в Казани

Фигуристка Дина Хуснутдинова выиграла этап Гран-при в Казани
Тройку призеров составили Дина Хуснутдинова, Дарья Садкова и Анна Фролова
Дина Хуснутдинова
Дина Хуснутдинова (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Фигуристка Дина Хуснутдинова стала победительницей этапа Гран-при России в Казани, набрав за две программы 218,01 балла.

Хуснутдинова победила и в короткой, и в произвольной программе. Во втором прокате в воскресенье она исполнила восемь тройных прыжков, в том числе два акселя.

Второе место заняла Дарья Садкова (207,12), допустившая ошибки на двух четверных тулупах. Третье место у Анны Фроловой (202,09).

Занимавшая второе место после короткой программы Софья Муравьева заняла только пятое место (197,91).

Хуснутдинова 26 октября стала третьей на этапе Гран-при в Магнитогорске, уступив Аделии Петросян и Фроловой.

Хуснутдинова в августе перешла в группу Этери Тутберидзе.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
Гран-при России
