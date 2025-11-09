Российского бойца Салихова нокаутировали на второй минуте боя в UFC

Российского бойца нокаутировали на второй минуте боя в UFC

Муслим Салихов проиграл сербу Медичу нокаутом, прервав победную серию из трех боев в UFC

Муслим Салихов и Урош Медич (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский боец Муслим Салихов потерпел первое поражение в UFC с февраля 2024 года, проиграв нокаутом сербу Урошу Медичу.

Бой на турнире в Лас-Вегасе был остановлен на второй минуте первого раунда.

41-летний Салихов проиграл шестой бой в карьере при 22 победах. Предыдущие три поединка он выиграл. Россиянин выступает в UFC с 2017 года.

У 32-летнего Медича, в 2015-м переехавшего в США, 12 побед и три проигрыша.

В главном бою вечера бразилец Габриэль Бонфим победил нокаутом представителя Ямайки Рэнди Брауна.