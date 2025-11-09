Российского бойца нокаутировали на второй минуте боя в UFC
Российский боец Муслим Салихов потерпел первое поражение в UFC с февраля 2024 года, проиграв нокаутом сербу Урошу Медичу.
Бой на турнире в Лас-Вегасе был остановлен на второй минуте первого раунда.
41-летний Салихов проиграл шестой бой в карьере при 22 победах. Предыдущие три поединка он выиграл. Россиянин выступает в UFC с 2017 года.
У 32-летнего Медича, в 2015-м переехавшего в США, 12 побед и три проигрыша.
В главном бою вечера бразилец Габриэль Бонфим победил нокаутом представителя Ямайки Рэнди Брауна.
