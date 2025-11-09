«Амур» впервые за два года победил «Автомобилист» в КХЛ
Хабаровский «Амур» впервые с ноября 2023 года обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Матч в Хабаровске закончился со счетом 3:0.
Шайбы забросили пропустивший месяц из-за травмы капитан Александр Гальченюк (23-я минута), а также Рауль Акмальдинов (34) и Илья Талалуев (58).
«Автомобилист» нанес 39 бросков в створ ворот «Амура», но вратарь хозяев Максим Дорожко отыграл на ноль.
В предыдущий раз «Амур» всухую побеждал «Автомобилист» в КХЛ в 2021 году.
В параллельном матче челябинский «Трактор» обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 3:1.
