«Амур» впервые за два года победил «Автомобилист» в КХЛ

Матч в Хабаровске закончился со счетом 3:0. Победный гол на счету вернувшегося после травмы Гальченюка. Это первая сухая победа «Амура» над соперником с 2021 года

Фото: Официальный сайт ХК «‎Амур»

Хабаровский «Амур» впервые с ноября 2023 года обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Матч в Хабаровске закончился со счетом 3:0.

Шайбы забросили пропустивший месяц из-за травмы капитан Александр Гальченюк (23-я минута), а также Рауль Акмальдинов (34) и Илья Талалуев (58).

«Автомобилист» нанес 39 бросков в створ ворот «Амура», но вратарь хозяев Максим Дорожко отыграл на ноль.

В предыдущий раз «Амур» всухую побеждал «Автомобилист» в КХЛ в 2021 году.

В параллельном матче челябинский «Трактор» обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 3:1.